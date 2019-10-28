母熊超「哈」澳洲小鮮肉 4隻無尾熊寶寶年底見

2019-10-28 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



台北市立動物園無尾熊館今年總共誕生了5隻無尾熊寶寶，其中，從澳洲庫倫賓野生動物保護區前來台、擔任無尾熊保育大使的小鮮肉公熊「Wolverine」，就一次跟2隻母熊「芙蓉」與「Q妹」配對繁殖成功；不過，新生的5隻無尾熊寶寶，其中1隻不慎跌落地面么折，所幸其餘4隻都在媽媽們的育兒袋中穩定發育，預計12月中旬前後，就會出育兒袋和大家見面。

無尾熊館內的冰山美人「芙蓉」，一直都對其他公熊興趣缺缺，儘管保育員使出渾身解數，想促使「芙蓉」配對成功，利用氣味和聲音嘗試刺激母熊，或是將母熊放在公熊的活動棲架上，好讓兩熊方便配對，可惜「芙蓉」依舊毫不領情。

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動物園表示，去年12月底「Wolverine」正式入住無尾熊公熊館，原本對繁衍下一代沒興趣的「芙蓉」，竟然出現了發情期的各項特徵，起初見到「Wolverine」時，會開始東張西望及興奮抖動。

「Wolverine」和「芙蓉」兩熊彼此看對眼，順利誕下小無尾熊寶寶，讓負責照養的保育員們大為振奮，「芙蓉」自從當了媽媽後，個性也溫和許多，以前只要保育員接近，便會緊張逃跑，如今「芙蓉」宛如母性被激起般，膽子變得越來越大。

動物園表示，可惜「芙蓉」尚缺乏育幼的經驗，在一次行走當中，小寶寶因為不慎跌落地面而么折，讓照養團隊感到十分的難過和不捨，但也讓「芙蓉」累積難能可貴的育兒經驗，未來有機會再孕育小寶寶，相信一定會是一位堅強又盡責的好媽媽。