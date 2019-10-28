石虎生態給付 明年擴大至台中
2019-10-28 00:29
聯合報 記者吳姿賢
／台北報導
農委會林務局七月宣布苗栗通霄、南投中寮試辦「友善石虎生態服務給付」，在一○五個地區架設紅外線自動相機，至今拍到了十六次石虎身影，令保育界振奮。林務局規畫，石虎生態服務給付明年將成常態措施，增加苗栗、南投參與鄉鎮，並首度擴大至台中。
全台石虎不到五百隻，保育狀況嚴峻。石虎常到雞舍吃雞，或與開發案造成衝突，部分居民視石虎為嫌惡動物，抱持強烈敵意，是建構保育環境的一大困難。
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為扭轉居民對石虎負面印象，林務局今年首度提出石虎生態服務給付，種植友善農地、社區巡守棲地、通報家禽危害等三項目可獲獎勵。林務局保育組科長石芝菁舉例，友善農地每年每公頃發兩萬元，拍到石虎還加一萬元，讓居民知道「保育石虎還能有收入」。
石芝菁表示，給付措施是徹底改變保育觀念的重要拼圖，通霄、中寮已申請一六六件友善農地、九件社區巡守、廿八件家禽通報。明年實施區域將擴大至台中，經費也從一千萬元增為三千萬元以上。
不過，被稱作「石虎死亡公路」的苗一四○縣道上周又發生石虎路殺，這是苗栗今年第廿一隻石虎因路殺而死，比往年多。協助防止路殺的石虎專家姜博仁說，苗栗有兩大路殺熱點，苗廿九鄉道已設防護網跟動物通道，但一四○縣道車速快、砂石車多卻無減緩措施，明年將比照改善。
另外，特生研究中心助理研究員林育秀說，受傷或失親石虎，照護後會原地野放，卻常發現牠們找不到地盤，面臨強大生存壓力，正在思考「移地野放」，讓一公一母石虎到石虎密度低、或沒有石虎的地方，容易找地盤，更能擴展棲地。
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