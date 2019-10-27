黑貓象徵不祥？半夜咬醒女主人 帶全家8口避過一劫

2019-10-27 10:55 香港01 記者胡巧欣／報導



黑貓Luna成功救了一家八口。（圖取自FOX） 分享 facebook 老一輩經常會把黑貓視作「不祥」、「不吉利」。事實上，黑貓跟厄運並沒有直接的關係，偶爾還會帶來好運。

美國有隻黑貓便英勇地救助了主人一家八口，成功帶他們逃離火災。更收服了原本不喜歡貓的主人，讓她甘心情願地奉上美味的罐罐。

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「我不想養貓，不過孩子們想養一隻。」美國貓主Emily並不喜歡貓，不過在孩子苦苦哀求下，最終帶了黑貓Luna回家。

這晚凌晨4點半，Luna突然衝進Emily的房間，並用手不停撥弄她的腳底。由於Luna是隻放養貓，偶爾會從屋外帶些「手信」回來，跟家人一起分享，所以Emily最初也不以為意。

她原以為Luna隔一會兒便會放棄，沒想到Luna竟然開始大叫，還咬她。Emily只好睡眼惺忪地起床，跟隨牠的腳步走出房間，才發現走廊冒出火光！她馬上叫醒屋裏的孩子們，一家八口得以逃生！

如果Luna沒堅持叫醒Emily，他們可能會在這場大火裏喪生。Emily原本對Luna沒太大好感，經歷了這場火災後，她已經把Luna視為救命恩人。為了感激Luna的救命之恩，Emily日後會用盡所能獻上牠最愛的罐罐，照顧牠一生一世。

台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？貓主接受《香港01》訪問表示，黑貓經常被人們視為不祥，領養數字偏低，所以希望透過她的故事替黑貓平反，證明黑貓超吉利！

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文章授權轉載自《香港01》