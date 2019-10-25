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高雄永安濕地快水乾見底 黑面琵鷺度冬棲地GG了

2019-10-25 11:06聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

高雄永安濕地是黑琵的生態樂園，卻疑因水閘門故障失修，水位下降，遭致破壞。圖／「拍...
高雄永安濕地是黑琵的生態樂園，卻疑因水閘門故障失修，水位下降，遭致破壞。圖／「拍鳥俱樂部」黃蜀婷提供
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國內著名黑面琵鷺越冬的高雄永安濕地公園，昨被鳥友發現水位已降到快乾涸，至今只有稀疏8隻黑琵到訪，與過去同期數量相距甚遠。關心生態的鳥友進一步追蹤，原來是濕地擋水閘門故障，以致湖水流失，究竟是年久失修抑或有人為等因素尚待釐清。鳥友希望地主台電能儘速改善，更祈求今年珍貴的黑琵生態，不要正剛開始就已經結束。

永安濕地公園吸引逾百種鳥類棲息，被賞鳥人士喻為「鳥類生態樂園」，經常前往獵影，但昨天一名新竹地區鳥友前來拍攝，意外濕地公園水位嚴重下降，部分地區已快見底。國內「拍鳥俱樂部」負責人黃蜀婷從鳥友分享的訊息中得知此事，驚覺事態嚴重，初步向濕地管理中心查證，發現水位下降原因是水閘門故障，但半個月前已向高雄市政府報修，不過尚未處理。

「這個問題很嚴重」黃蜀婷說，濕地水位下降，不只影響越冬型鳥類棲息，湖內的魚恐也難逃浩劫，目前一些淺灘已經出現死魚，如不趕緊處理，補注湖水，當地生態將不保。

黃蜀婷表示，全球僅剩4000多隻黑面琵鷺，所幸高雄永安及茄萣兩處濕地適宜越冬，每年都1、200隻黑琵到訪，成就珍貴生態。通常飛來度冬的黑琵會在永安及茄萣兩處濕地覓食，茄萣至昨天已有70隻黑琵，水位驟降的永安濕地僅有8隻。

根據志工調查，造成永安濕地水位下降的原因是位在台電公司土地上一處擋水閘門損壞，濕地內的水不斷流出，距今至少已有半個月時間。黃蜀婷憂心地說，目前是乾季，很難再下雨，永安濕地如果不趕快補注湖水，黑面琵鷺恐怕再也不來。

高雄永安濕地水位下降，疑因這處水閘門故障導致。圖／吳泰祐提供
高雄永安濕地水位下降，疑因這處水閘門故障導致。圖／吳泰祐提供
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鳥友赴高雄永安濕地拍鳥，意外發現台電興達電廠旁的濕地幾乎乾涸見底，影響鳥類棲息。...
鳥友赴高雄永安濕地拍鳥，意外發現台電興達電廠旁的濕地幾乎乾涸見底，影響鳥類棲息。圖／「拍鳥俱樂部」黃蜀婷提供
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濕地公園黑面琵鷺
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