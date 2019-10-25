高雄永安濕地快水乾見底 黑面琵鷺度冬棲地GG了

2019-10-25 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄永安濕地是黑琵的生態樂園，卻疑因水閘門故障失修，水位下降，遭致破壞。圖／「拍鳥俱樂部」黃蜀婷提供 分享 facebook 國內著名黑面琵鷺越冬的高雄永安濕地公園，昨被鳥友發現水位已降到快乾涸，至今只有稀疏8隻黑琵到訪，與過去同期數量相距甚遠。關心生態的鳥友進一步追蹤，原來是濕地擋水閘門故障，以致湖水流失，究竟是年久失修抑或有人為等因素尚待釐清。鳥友希望地主台電能儘速改善，更祈求今年珍貴的黑琵生態，不要正剛開始就已經結束。

永安濕地公園吸引逾百種鳥類棲息，被賞鳥人士喻為「鳥類生態樂園」，經常前往獵影，但昨天一名新竹地區鳥友前來拍攝，意外濕地公園水位嚴重下降，部分地區已快見底。國內「拍鳥俱樂部」負責人黃蜀婷從鳥友分享的訊息中得知此事，驚覺事態嚴重，初步向濕地管理中心查證，發現水位下降原因是水閘門故障，但半個月前已向高雄市政府報修，不過尚未處理。

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「這個問題很嚴重」黃蜀婷說，濕地水位下降，不只影響越冬型鳥類棲息，湖內的魚恐也難逃浩劫，目前一些淺灘已經出現死魚，如不趕緊處理，補注湖水，當地生態將不保。

黃蜀婷表示，全球僅剩4000多隻黑面琵鷺，所幸高雄永安及茄萣兩處濕地適宜越冬，每年都1、200隻黑琵到訪，成就珍貴生態。通常飛來度冬的黑琵會在永安及茄萣兩處濕地覓食，茄萣至昨天已有70隻黑琵，水位驟降的永安濕地僅有8隻。