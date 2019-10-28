寵物鮮食夯 乾糧也要鮮肉製
清晨的街邊巷弄、假日的河濱公園，會發現盡是帶著毛小孩散步、遊戲的蹤影，有寵物相伴的確非常幸福。寵物已經在生活中占了重要位置，用心呵護它們的飼主選擇自烹鮮食，以最新鮮、少加工的食物鞏固毛孩們的健康，但是，一忙起來無法料理寵物餐食時，選擇鮮肉精製的乾糧是最接近自製鮮食、保障健康又便利的方法。
不少飼主相當重視餐食大事，選飼料可不能大意。乾糧是不是完整肉塊和非基改蔬果製成？有沒有摻肉粉？食材原料的溯源是飼主非常在意的重點，能夠挑到最接近鮮食的乾糧才能攝取全方面的營養，腸胃道消化好，便便自然沒煩惱。
收服嘴刁寵物超級疼愛家中紅貴賓黑皮姊的女明星，老是被牠愛吃不吃耍大牌的挑食胃口傷透腦筋！好在她找到選材天然、沒有化學香料防腐劑的HALO嘿囉寵物飼料，嘴刁的黑皮姊遇上完整鮮肉塊製成的飼料一吃上癮，原來只要挑對最接近鮮食的乾糧，挑食的症頭自然能輕鬆搞定！
很多飼主會存疑：寵物飼料裡的「肉」暗藏了什麼玄機？和人類的健康源自相同的道理，食材優劣、天然與否？絕對是一分錢一分貨，也對應自己的健康，一點兒也沒有妥協的餘地。原料鮮肉絕對優於脫水肉，脫水肉又更勝肉粉，所以讓無肉粉的鮮肉飼料成為疼愛寵物的首選。
嚴選無肉粉飼料照顧毛孩妮妮和寶貝女兒蛋妹一樣重視的知性女星，挑選飼料超級重視有沒有偷加粉？無論是雞肉茸、魚粉、黃豆粉、肉粉…，她都會中英文對照把成分看仔細，HALO嘿囉寵物乾糧絕不添加肉粉就通過高規格嚴選，嘿嘿，從妮妮的便便質量就知道這個選擇是正確的！
用環保心挑飼料另一位甜心級女明星家有四寶，挑寵物主食罐和乾糧除了看重完整鮮肉塊製作之外，特別重視製程的背後有沒有友善環境？在美國創立30年的品牌HALO嘿囉寵物飼料，選用歐洲非基因改造種子的農場，堅持每碗飼料只用完整肉塊和非基改蔬果產製，飼料沒有腥腥的味道，只有滿滿的香氣與營養，她從四寶進食到便便都會仔細觀察，把關毛小孩的健康絲毫不能馬虎。
HALO嘿囉寵物飼料使用人類食用等級的完整肉塊製成，營養價值高、吸收也更好，無論是喵星人或是汪星人消化順暢，連異味都變淡喔！難怪寵愛毛孩子的飼主在無法自製寵兒餐食的時候，為牠們挑選鮮肉製成寵物飼料才是保障健康的關鍵。
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