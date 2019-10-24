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英國貨櫃車驚現39屍案 證實都為中國人

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56香港01 記者李納德／報導

狗狗完全隱藏於地毯中。圖／網路圖片
狗狗完全隱藏於地毯中。圖／網路圖片
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每隻狗狗都有特別癖好，美國密西西比州一隻白色狗狗霍斯（Hoss）就最愛跟主人玩捉迷藏。

主人Moody日前購入一張米白色長毛地毯，平日最愛睡在柔軟材質布料上的霍斯，對地毯愛不釋手，一見到即搶先躺上去，但牠的毛色跟地毯極相似，牠一睡上去竟直接隱形，讓主人無奈又好笑。

主人也坦言，有好幾次也差點踩到牠，直至狗狗呼吸先肯定他的位置。

狗狗霍斯（Hoss）最愛跟主人玩捉迷藏。圖／網路圖片
狗狗霍斯（Hoss）最愛跟主人玩捉迷藏。圖／網路圖片
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文章授權轉載自《香港01》

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