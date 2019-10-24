超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市政府動保處在8月接獲通報，板橋區莒光路上出現一隻蜜袋鼯，動保人員擔心蜜袋鼯會被車輛撞傷、受到其他動物攻擊，拾獲後立即在臉書上發文協尋，派員帶回安置。雖然找不到原飼主，但這隻蜜袋鼯經心飼主帶回家後，除了有專屬的床、抱枕，天天都有大餐享受，加上水汪汪的大眼睛，讓人直呼好可愛！

動保處表示，將蜜袋鼯帶回安置後，由獸醫師進行檢查並由動保員照顧，這隻小蜜袋鼯因為在外流浪多天，都沒有進食，在動保員的細心照料下，蜜袋鼯已恢復原有的活力，動保處也在認領養平台公告招領，認領期間並無飼主出面領回，因此開放認養。

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由於民眾認養意願非常踴躍，動保處也嚴謹篩選領養飼主，避免動物被領養後無法得到適當照顧，經動保員的細心篩選與溝通後，決定由新飼主黃文哲認養。黃文哲飼養蜜袋鼯已有4年的經驗，對蜜袋鼯的飼育方式、應注意的事項都非常熟悉。

動保處表示，蜜袋鼯又名短面袋鼯，分布於澳洲東、北部、塔斯曼尼亞、巴布亞新幾內亞及印尼等地區。蜜袋鼯為夜行性動物，白天會躲在巢中休息，因為蜜袋鼯喜歡吃甜的東西而得此名。蜜袋鼯是有育幼袋的動物，雌性的蜜袋鼯每胎可生1-2隻幼鼯，幼鼯期會爬到母親的育幼袋裡發育，並在育幼袋停留約70天左右，才會逐漸離開育幼袋。蜜袋鼯屬於雜食性動物，主食為果實、蔬菜、花蜜、樹汁及哈密瓜，蛋白質則是從昆蟲、瘦肉中攝取。