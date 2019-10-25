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東石鰲鼓濕地候鳥季來臨 120隻黑面琵鷺現身

2019-10-25 02:24中央社 嘉義縣24日電

候鳥季來臨，大約120隻黑面琵鷺，現身嘉義東石鰲鼓濕地，其他的候鳥以鸕鶿、琵嘴鴨的數量最多。現在起至12月底，嘉義林管處每週六安排2班次的賞鳥專車，方便遊客賞鳥。

鰲鼓濕地森林園區因地貌豐富且多樣性，每年吸引大批的候鳥、水陸域鳥類聚集，園區記錄到的鳥種已有282種，目前的鰲鼓濕地可以觀看到赤頸鴨、尖尾鴨、花嘴鴨、鳳頭潛鴨及鸕鶿等候鳥，就連數量瀕危的黑面琵鷺也現身。

林務局嘉義林區管理處表示，近日在地的解說服務團隊，大約調查到120隻黑面琵鷺在此棲息，大多集中在5至6號的賞鳥亭附近，透過高倍的望遠鏡，可清晰的看到牠們在濕地覓食。

嘉義林管處指出，目前的候鳥數目，以鸕鶿、琵嘴鴨最多，也可看到黑腹燕鷗，一整排站在電線上，迎風搖擺。從現在起，至12月底，每週六安排2班次的付費賞鳥巴士專車，由鰲鼓濕地解說服務團隊提供專業的導覽，歡迎民眾來搭乘。

鰲鼓濕地原屬嘉義縣東石鄉公所管轄，民國99年撥用給嘉義林區管理處，成立鰲鼓濕地森林園區，定位在濕地保育與環境教育。

鰲鼓濕地嘉義賞鳥
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