螞蟻冬天都會存糧過冬？真相並非如此

2019-10-23 20:38 聯合新聞網 綜合報導



螞蟻冬天時不會將食物搬回家存放，但牠會把食物以其他形式貯存起來。圖為示意圖。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

有許多人認為螞蟻冬天會儲存食物來過冬，但事實真是如此嗎？日前有網友好奇發問螞蟻冬天都在幹嘛，引出一名自稱PTT螞蟻版版主的螞蟻店老闆回覆，而他專業的回答也讓網友們稱他為「蟻王」。

日前網友在PTT「八卦版」好奇發問「螞蟻冬天都在幹嘛？」，文章一PO出釣出自稱PTT螞蟻版版主的螞蟻店老闆回覆表示，螞蟻冬天還是會出門，牠們不會冬眠，只是減少活動量。他也說，大家耳熟能詳的螞蟻儲存食物其實不太正確，牠不會將食物搬回家存放，甚至是儲存食物過冬，但牠會把食物以其他形式貯存起來。

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他以巨山蟻（Camponotus）為例，相較於家中常見的螞蟻，巨山蟻的體型普遍大很多，並且居住在非都市地帶，這種螞蟻的特點是牠們進化程度較高，社會性胃袋「嗉囊」也很大，螞蟻們會將食物貯存在嗉囊裡，當家中成員（蟻后、工蟻、啃老幼蟲）有需要，他們就會把嗉囊中的東西吐出來分享給大家。

至於要知道螞蟻有沒有吃飽，看嗉囊就可以知道，螞蟻的腹部在吃飽後會明顯膨脹，不過即使嗉囊再大，不出一周嗉囊裡頭的食物也會消化或發放完畢，所以其實冬天時螞蟻還是會出門找食物，同時群落會進入緩慢成長甚至停止成長的狀態，一切都是為了減少能量消耗。

另外螞蟻店老闆也說，螞蟻們還有一種方法渡過冬天那就是「養一條肉豬」，俗稱的肉豬是指螞蟻刻意將食物給同一隻幼蟲，同時刻意不讓這隻幼蟲結繭，內含大量養分的幼蟲會變得很大一條，接著等到群落過冬缺乏食物時，就會把牠分食。

文章一出引起許多網友留言表示，「您螞蟻系？」、「螞蟻王」、「長知識」，也有網友提到，台灣太熱螞蟻才不需要儲糧過冬，對此蟻王也回覆，「沒錯，居住在比較冷的地方的螞蟻才有儲糧的行為，例如收穫蟻」。