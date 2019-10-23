「鳥公寓」她家窗外蓋好蓋滿 原PO升官加薪：真是福氣
2019-10-23 17:46聯合新聞網 綜合報導
許多人把小鳥在自家陽台或門口築巢視為好兆頭。近日一名女網友分享，她只是離開家裡1個月，沒想到再度回家時竟然發現窗外又多了3顆鳥巢，加上原本已經有的1個，目前已經累積了4巢，讓她直呼「真是福氣啦」。
日前一名女網友在臉書社團「爆廢公社」表示，小鳥們2017年8月20日時在她的窗外建立了第一顆鳥巢，讓原PO當時好運連連，事業上不僅升官還加薪。而在不久前有蝙蝠飛到她家，加上這次一回去就看到3顆新增鳥巢，看著窗外蓋好蓋滿的「鳥公寓」，讓原PO開心的說真是福氣。
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窗外越蓋越高的鳥巢讓原PO表示，「都不知道是第幾代了！」她也說，這邊的窗戶有鳥巢後都不敢打開，讓她不知道該怎麼辦才好。原PO更在窗邊貼上請勿違建的字條，讓網友笑翻表示，可能要用畫圖牠們才看得懂。
滿滿鳥巢的照片一PO出引起許多網友留言表示，「打1999舉報牠！」、「牠懶得『鳥』你」、「蓋摩天大樓了，子子孫孫都要住這」、「有福氣的家才會有小鳥兒來唷」、「可以開始當鳥類生態研究學家了！現成的」，也有人表示，之前家裡也有鳥巢，在小鳥們離開後把鳥巢清掉時竟然中了幾千塊的樂透。
但也有網友分享提醒，家中日前被鴿子築巢，結果那陣子他和家人們身上開始出現像蚊子叮咬般一顆顆紅紅的包，但位置大多都在大腿和手臂內側，不像是蚊子所叮咬的，結果上網一查才發現，那是在鳥巢內的寄生蟲「禽蟎」，牠會寄生在衣服或床上，這才發現原來是鴿子搞得鬼。
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