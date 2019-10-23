稀有黑冠鵑隼過境澎湖 鳥友喜見新鳥種
2019-10-23 14:05中央社 澎湖縣23日電
澎湖賞鳥人士林連守最近在馬公雙龍潭林區間，意外拍攝到稀有的「黑冠鵑隼」飛翔過境棲息，這是澎湖第404號新鳥種，令賞鳥人士相當興奮。
林連守表示，這隻罕見的黑冠鵑隼，先前有澎湖陳月香等多名鳥友在鳥況調查時發現，但由於距離太遠，他是在眾多賞鳥同好中，幸運拍攝到「黑冠鵑隼」停棲的蹤影，因為其長相獨特，以黑色為主，黑色髮冠、胸腹部有一處白色的愛心狀毛羽，顯得好威風。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
林連守表示，黑冠鵑隼有 「夢幻鷹種」之稱，屬鷹科鵑隼鳥類，為亞洲熱帶的稀有過境猛禽，體長約28至35公分、翼展達64至74公分，每年從中國華南至中南半島度冬，台灣墾丁在1999年首度發現過境棲息，近幾年都會有零星的遷徙，今年9月在高雄也有出現記錄。
澎湖鳥會研究調查組長鄭謙遜表示，澎湖原有400種新鳥種，今年4月至10月間，已先後發現有家麻雀、棉鴨、南亞夜鷹（台灣夜鷹）與黑冠鵑隼等4種新鳥種，驗證澎湖是候鳥過境棲息的中繼站。
留言