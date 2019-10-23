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稀有黑冠鵑隼過境澎湖 鳥友喜見新鳥種

2019-10-23 14:05中央社 澎湖縣23日電

澎湖賞鳥人士林連守最近在馬公雙龍潭林區間，意外拍攝到稀有的「黑冠鵑隼」飛翔過境棲息，這是澎湖第404號新鳥種，令賞鳥人士相當興奮。

林連守表示，這隻罕見的黑冠鵑隼，先前有澎湖陳月香等多名鳥友在鳥況調查時發現，但由於距離太遠，他是在眾多賞鳥同好中，幸運拍攝到「黑冠鵑隼」停棲的蹤影，因為其長相獨特，以黑色為主，黑色髮冠、胸腹部有一處白色的愛心狀毛羽，顯得好威風。

林連守表示，黑冠鵑隼有 「夢幻鷹種」之稱，屬鷹科鵑隼鳥類，為亞洲熱帶的稀有過境猛禽，體長約28至35公分、翼展達64至74公分，每年從中國華南至中南半島度冬，台灣墾丁在1999年首度發現過境棲息，近幾年都會有零星的遷徙，今年9月在高雄也有出現記錄。

澎湖鳥會研究調查組長鄭謙遜表示，澎湖原有400種新鳥種，今年4月至10月間，已先後發現有家麻雀、棉鴨、南亞夜鷹（台灣夜鷹）與黑冠鵑隼等4種新鳥種，驗證澎湖是候鳥過境棲息的中繼站。

澎湖賞鳥愛心
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