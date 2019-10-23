旅客合照忘給謝禮 紅毛猩猩「比中指」雙眼怒瞪

2019-10-23 09:59 聯合新聞網 綜合報導



伊恩與家人同遊峇里島動物園，意外拍下紅毛猩猩怒比中指的瞬間。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

澳洲一名男子到峇里島動物園旅遊，過程中和一張紅毛猩猩自拍。男子事後回顧照片時，發現猩猩「豎起中指」怒瞪他，這才讓男子想起來他忘了在合照後給猩猩食物，照片上網後掀起討論，不過有專家對於這樣的畫面感到心碎。

英國《每日郵報》報導，42歲的伊恩（Ian Roles）和家人19號到峇里島動物園，伊恩與園區內的紅毛猩猩合照，當他回顧照片時發現，猩猩呲牙裂嘴死盯著他，還對他豎起中指。伊恩這時才想到，旅客通常在拍照時會給這隻紅毛猩猩食物，而他就這樣與猩猩合照沒有提供「謝禮」，所以才讓猩猩不開心。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

照片上傳到網路後立刻掀起討論，許多人稱這是「有史以來最棒的自拍照」。當所有都看得開心時，澳洲紅毛猩猩基金會（Australian Orangutan foundation）主席科比（Kobe Steele）則認為這是一張「令人心碎的照片」。

科比表示，這隻紅毛猩猩大概是從飼主身上學到「中指」的手勢，因為紅毛猩猩相當聰明，學習身體語言對他們來說並非難事。但許多紅毛猩猩會被迫學習這些來娛樂遊客，「看到這麼小的嬰兒被用在旅遊景點總是令人傷心，尤其在知道牠們的媽媽是因為非法的寵物買賣而被殺時。」