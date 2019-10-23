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旅客合照忘給謝禮 紅毛猩猩「比中指」雙眼怒瞪

2019-10-23 09:59聯合新聞網 綜合報導

伊恩與家人同遊峇里島動物園，意外拍下紅毛猩猩怒比中指的瞬間。圖擷自每日郵報
伊恩與家人同遊峇里島動物園，意外拍下紅毛猩猩怒比中指的瞬間。圖擷自每日郵報
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澳洲一名男子到峇里島動物園旅遊，過程中和一張紅毛猩猩自拍。男子事後回顧照片時，發現猩猩「豎起中指」怒瞪他，這才讓男子想起來他忘了在合照後給猩猩食物，照片上網後掀起討論，不過有專家對於這樣的畫面感到心碎。

英國《每日郵報》報導，42歲的伊恩（Ian Roles）和家人19號到峇里島動物園，伊恩與園區內的紅毛猩猩合照，當他回顧照片時發現，猩猩呲牙裂嘴死盯著他，還對他豎起中指。伊恩這時才想到，旅客通常在拍照時會給這隻紅毛猩猩食物，而他就這樣與猩猩合照沒有提供「謝禮」，所以才讓猩猩不開心。

照片上傳到網路後立刻掀起討論，許多人稱這是「有史以來最棒的自拍照」。當所有都看得開心時，澳洲紅毛猩猩基金會（Australian Orangutan foundation）主席科比（Kobe Steele）則認為這是一張「令人心碎的照片」。

科比表示，這隻紅毛猩猩大概是從飼主身上學到「中指」的手勢，因為紅毛猩猩相當聰明，學習身體語言對他們來說並非難事。但許多紅毛猩猩會被迫學習這些來娛樂遊客，「看到這麼小的嬰兒被用在旅遊景點總是令人傷心，尤其在知道牠們的媽媽是因為非法的寵物買賣而被殺時。」

峇里島動物園自拍
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