黃金獵犬被罰面壁思過露無辜臉 網友見身後「屍體堆」爆笑

2019-10-20 22:08 香港01 記者何穎琪／報導



金毛犬一臉無辜地面壁。 圖／摘自抖音@bingdou666 分享 facebook 狗狗總有方法讓奴才頭疼不已，例如咬爛家中十多對拖鞋，然後擺出一副無辜的表情，讓你只忍心罰牠們面壁。一名飼主將貪玩愛犬面壁的短片與網民分享，網民看到狗狗背後的「屍體堆」紛紛爆笑。

金毛尋回犬普遍予人乖巧聽話的印象，但牠們其實也有反叛的一面。內地一隻金毛犬因犯下咬拖鞋之罪，被飼主罰面壁，一臉無辜的表情讓網民大喊「好不忍心」。

飼主把金毛犬面壁的過程拍下，片段中金毛犬一臉認真地盯著白牆，誠懇地模樣激起了網民的同情心。但當鏡頭一轉，看到被牠咬爛了的十多雙拖鞋時，網民立刻改變主意，笑言「救不了你！」

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原來這隻金毛犬是個「慣犯」，而且還有同黨，包括家中的另一隻金毛犬及一隻貴婦狗。牠們經常在家中搗亂，以往曾多次被罰面壁，「惡行」包括爬到雪櫃上搗亂、多次咬爛拖鞋等。據飼主所言，這個犯罪組織的主犯是金毛犬們，而貴婦狗則主要負責把風，分工明確。

無奈的飼主曾在網上抱怨：「已經有一年多沒有穿過完整的拖鞋了。」為了保護拖鞋，他直接把拖鞋放進保險箱內。然後，金毛犬們便開始對家中的紙巾「下毒手」。牠們經常搗亂令飼主大感無奈，遂特地為牠們訂造了胸帶，帶上寫有「拆遷隊隊長」一稱呼，將牠們的「惡名」公諸於世。

網民看到狗狗背後的「屍體堆」紛紛爆笑。 圖／摘自抖音@bingdou666 分享 facebook

原來這隻金毛犬是個「慣犯」。 圖／摘自抖音@bingdou666 分享 facebook

原來這隻金毛犬是個「慣犯」，而且還有同黨，包括家中的另一隻金毛犬及一隻貴婦狗。 圖／摘自抖音@bingdou666 分享 facebook

原來這隻金毛犬是個「慣犯」，而且還有同黨，包括家中的另一隻金毛犬及一隻貴婦狗。 圖／摘自抖音@bingdou666 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》