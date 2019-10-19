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來台度冬黑面琵鷺突破千隻 黑琵保育季更精彩

2019-10-19 09:14聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

來台度冬黑面琵鷺突破1千隻，因2019黑面琵鷺保育季明天在七股登場，期待台南地區今年來台度冬的黑面琵鷺數量能再破紀錄。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，2019黑面琵鷺全球同步普查在今年1月下旬舉辦，全球總數達4463隻，是從1990年開始有持續紀錄以來首次突破4千大關，其中，台灣擁有全球超過半數以上的度冬族群，共調查到2407隻，相較去年有明顯增加，但仍少於2017年的2601隻。

到台灣度冬的黑面琵鷺數量連續4年突破2000隻，大多棲息在台南七股黑面琵鷺保護區、頂山賞鳥亭、學甲濕地、四草野生動物保護區、嘉義南布袋濕地沿海一帶。

由台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的2019黑面琵鷺保育季活動明天將在七股黑面琵鷺展示館前隆重登場，今年9月間第1批2隻黑面琵鷺飛來度冬後，最近幾天因為北風起，陸續飛來大批黑琵，包括七股曾文溪口保護區270隻、頂山濕地賞鳥亭238隻、加上安南區城西193隻、四草野生動物保護區等地的黑面琵鷺數量，己經超過1000隻大關。

2019黑面琵鷺保育季今年以「我愛黑琵、飛躍台南happy」為主題，系列活動包括：小白超跑家族領航happy行、黑面琵鷺數來寶活動、黑面琵鷺親子賞鳥行、黑面琵鷺環保創意展、黑琵happy剪影剪紙、黑面琵鷺模型展、2019黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與並欣賞「國際明星鳥」黑面琵鷺。

來台度冬黑面琵鷺已破千隻。圖/台南市生態保育學會提供
來台度冬黑面琵鷺已破千隻。圖/台南市生態保育學會提供
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來台度冬黑面琵鷺已破千隻。圖/台南市生態保育學會提供
來台度冬黑面琵鷺已破千隻。圖/台南市生態保育學會提供
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黑面琵鷺野生動物保護區濕地
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