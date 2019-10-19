已成族群？ 基隆又見尖翅翠蛺蝶
2019-10-19 00:17
聯合報 記者邱瑞杰
／基隆報導
基隆市內寮濕地本月初首次在台灣發現尖翅翠蛺蝶（Euthalia phemius），基隆鳥會常務理事沈錦豐前天在基隆港附近也發現，兩地相隔5公里，推論尖翅翠蛺蝶在基隆已建立族群一段時間；會不會危害寄主芒果樹，要再觀察。
安樂區內寮社區發展協會理事長王淑華本月8日發現尖翅翠蛺蝶，台灣蝴蝶保育協會確認為國內首筆發現紀錄，列名台灣新紀錄種。
基隆市產業發展處技正周淑慧說，昨天已請鳥會提供發現尖翅翠蛺蝶資料，彙整後轉報農委會動植物防疫檢疫局，由中央評估後續處理方案。
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沈錦豐說，尖翅翠蛺蝶寄主是芒果樹，內寮濕地附近有棵芒果樹「很可疑」。生態界「川七老師」張運生13日在這棵芒果樹發現尖翅翠蛺蝶蛹和蛹蛻，但無幼蟲。志工們採集的蛹隔天凌晨3點羽化成雄蝶，下午連同蛹蛻送交蝴蝶保育協會專家徐堉峰鑑定，確認是否中國大陸華南地區亞種。
沈錦豐推測尖翅翠蛺蝶最可能隨船到基隆，因此到港邊察看，在一處停車場芒果樹上發現5個蛹蛻，還有帶狀白斑的尖翅翠蛺蝶在樹梢飛舞。兩處發現地點相距5公里，推論尖翅翠蛺蝶已在基隆建立族群。
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