北港非法繁殖場 救出226隻犬貓
2019-10-18 23:15
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣報導
雲林縣動植物防疫所日前接獲民眾檢舉，前天會同警方到北港鎮稽查，當場查獲非法寵物繁殖場，現場有來路不明名種犬、貓226隻，防疫所人員表示，犬貓全數依法沒入，並開放民眾認養
。
雲林動植物防疫所技正鄭安國表示，這處繁殖場藏身鄉間鐵皮屋，可能已有4年，平時大門深鎖，且有大型凶猛犬隻看守，現場環境不佳，估計犬貓糞便至少3天未清理。繁殖場陳姓業者（46歲）無法交代犬貓來源，和提出施打狂犬病疫苗、植入晶片等證明。
防疫所長廖培志表示，經獸醫師檢查結果，因飼養環境髒亂、惡臭，多數犬、貓出現眼睛發炎及脫水現象，目前已分別安置在縣內代收容動物醫院。
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廖培志表示，陳姓業者涉及非法經營繁殖及買賣特定寵物（犬、貓）部分，將依動物保護法規定，處10萬以上300萬元以下罰鍰。而犬隻均無法提出施打狂犬病疫苗證明，依動物傳染病防治條例規定，得處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
沒入的犬貓即日起至10月24日截止，開放民眾認養，凡年滿20歲未經裁處禁養民眾，均可上網至「全國動物收容系統」查詢，持身分證明文件至雲林縣代收容動物醫院認養，將依先後順序辦理認養手續。屆時若有未被認養的犬隻，會轉入代養場持續公告受理認養。
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