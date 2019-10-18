非法繁殖場藏匿鄉間 226隻名種犬貓被救出

2019-10-18 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林即時報導



雲林縣動植物防疫所日前接獲民眾檢舉，位於北港鎮僻靜鄉間藏有非法繁殖狗場，昨天會同北港分局偵查隊、好收派出所人員持搜索票到場稽查，當場查獲該場為非法寵物繁殖場，飼有來路不明名種犬、貓共計226隻，防疫所人員表示，全數名種犬貓依法沒入，經公告七日後即開放讓民眾認養。

雲林動植物防疫所技正鄭安國表示，該繁殖場藏身鄉間的鐵皮屋內，平時大門深鎖，且飼有大型兇猛犬隻看守，不易靠近觀察，附近村民只知道該場飼有大量犬貓。

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鄭安國表示，除零星幼犬，二百多隻犬貓都是繁殖用成犬、成貓，現場犬貓乳頭腫大，應已生產多次。

防疫所長廖培志表示，現場犬貓經獸醫師檢查結果，多數犬、貓因飼養環境髒亂、惡臭，出現眼睛發炎及脫水現象。目前全數犬、貓已依法沒入，分別安置縣內9代收容動物醫院，將於完成狂犬病疫苗免疫注射、寵物晶片植入及結紮手術後，公告七日後開放民眾認養。

繁殖場陳姓業者（46歲）無法確切清楚交代犬貓來源，提出施打狂犬病疫苗、植入晶片等證明，鄭安國表示，他坦承非法繁殖，估計已有4年之久。

經防疫所稽查發現，現場犬、貓有吉娃娃、古代牧羊犬、法鬥、臘腸狗、鬆獅犬、杜賓、羅威那、柴犬、摺耳貓等名種犬貓，並當場查獲有配種紀錄。

廖培志表示，陳姓業者違法事實明確涉及非法經營繁殖及買賣特定寵物（犬、貓）部分，將依動物保護法第25-2條規定，處10萬以上300萬元以下罰鍰。此外，場內所有犬隻均無法提出施打狂犬病疫苗證明，依動物傳染病防治條例第45條規定，得處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。