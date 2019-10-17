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一整年和松鼠博感情！攝影師靠這招成功拍到「輕功飛鼠照」

2019-10-17 19:46聯合新聞網 綜合報導

英國攝影師泰瑞·唐納利公布一系列的「飛躍松鼠照」。 圖擷自instagram「t...
英國攝影師泰瑞·唐納利公布一系列的「飛躍松鼠照」。 圖擷自instagram「terrydonnelly01」
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英國攝影師泰瑞·唐納利（Terry Donnelly）日前公布一系列的「輕功松鼠照」，這一幕可說是相當珍貴，因為松鼠生性害羞、不易改變習性，攝影師為了拍下「飛天輕功照」，花了一年時間認真和松鼠「做朋友」。

攝影師泰瑞住在英國小鎮福姆比（Formby），住家附近有自然保護區，因此他常看見許多紅松鼠出沒，有天他靈機一動想將松鼠當作拍攝計畫的主角。但松鼠個性害羞，動作敏捷，因此拍攝需要仔細規劃。

泰瑞表示，他最初把榛果放在院子的花盆中，吸引松鼠到來，日子一久，貪吃的松鼠總是偷偷到院子偷榛果來吃。而每隔幾天，泰瑞就將榛果移到距離他家更近的地方，松鼠也不會感覺到變化。

直到松鼠的距離越來越近，泰瑞為牠們打造一個木製攀爬架，松鼠需要跳過去才能拿到食物，最終泰瑞成功拍攝到這幕「輕功松鼠照」。

泰瑞住家附近有自然保護區，因此他常看見許多松鼠在樹叢間跳來跳去。 圖擷自inst...
泰瑞住家附近有自然保護區，因此他常看見許多松鼠在樹叢間跳來跳去。 圖擷自instagram「terrydonnelly01」
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松鼠總是偷偷到泰瑞的院子偷榛果來吃，飛躍畫面都被清楚拍下。 圖擷自instagr...
松鼠總是偷偷到泰瑞的院子偷榛果來吃，飛躍畫面都被清楚拍下。 圖擷自instagram「terrydonnelly01」
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攝影英國
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