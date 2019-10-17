影／調皮幼獅背後偷襲 母獅嚇到四腳朝天

2019-10-17 08:48 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



蘇格蘭愛丁堡動物園的一隻母獅近期產下3隻小獅子。日前動物園監視器拍到，母獅被自家小獅子給嚇到差點四腳朝天的模樣，可愛又有趣。

愛丁堡動物園7日在自家的臉書上分享這段可愛影片，並寫道「有小孩但想放鬆一下」的下場。影片中，母獅蘿帛塔趴在地上，盯著前方玩耍的兩隻幼獅，殊不知在牠背後，另一隻小獅子正悄悄的潛行，把媽媽當獵物練習，接著小獅子奮力跳撲上去，把母獅給嚇了一大跳，差點來個四腳朝天。

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母獅站起來後回過頭疑似吼了幼獅一聲，彷彿在警告小獅別調皮。而偷襲成功的小獅子，也趕緊乖乖向後退，好像在說「媽媽對不起，我不是故意要嚇你的」。