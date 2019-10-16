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過冬候鳥開始報到 台南賞黑琵

2019-10-16 23:41聯合報 文／吳淑玲

圖／南市生態保育學會
圖／南市生態保育學會
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明星冬候鳥黑面琵鷺來台度冬。台南濱海地區過冬的候鳥開始報到，明星級的黑面琵鷺今年第一批在9月報到後，目前數量已有400多隻，黑腹燕鷗族群數量也慢慢增加，吸引不少愛鳥人士前往觀賞大自然美景。

黑面琵鷺海地
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