困飯店泳池15年！ 無良商人害2海豚眼瞎精神失常

2019-10-15 21:35 香港01 記者李納德／報導



印尼峇里島北部酒店Melka Hotel為吸引遊客，一直關禁5條海豚在環境極惡劣的泳池表演。圖／取自The Dolphin Project 分享 facebook

野生動物表演一直備受爭議，不少無良商人將牠們困在環境極差的地方，強逼牠們在觀眾前表演，而印尼峇里島有2條海豚被困酒店泳池長達15年，因泳池有大量氯氣，分別導致雙眼失明及精神失常，幸好近日獲保育團體成功拯救，獲安排在新建的避難所養傷

印尼峇里島北部酒店Melka Hotel為吸引遊客，囚禁5條海豚在環境極惡劣的泳池表演，足足長達15年。外國保育團體「海豚保護計畫」（The Dolphin Project）日前在網上公布，表示成功救出最後兩條海豚Johnny及Dewa，惟因為牠們長時間被困在有大量氯氣的泳池，健康情況欠佳，失去全部牙齒不能捕魚，其中一條更雙目失明，另一條則精神失常，經常在池邊彈跳，渴望逃離泳池。

由於Johnny及Dewa失去野外求生能力，所以暫時未有放生打算，將會安排牠們入住新建的避難所養傷及度過餘生，另外兩條海豚已回歸大海，一條則在移送期間不幸逝世。

保育人員表示，海豚的排洩量為人類3至5倍，由於牠們只能在圈養池排洩，形容海豚一直活在巨型的馬桶中，居住環境差劣，酒店為消毒，加入大量氯氣，導致海豚健康出現問題。

可惜不是所有海豚都這麼幸運，上月日本捕豚季開始，和歌山太地町的「海豚獵人」大規模屠殺海豚，令海灣染成一片腥紅，情況慘不忍睹。早前The Dolphin Project公開片段，直擊一群被驅趕至海灣的海豚，恐慌地緊緊蜷縮圍在一起，似是絕望地互相道別，畫面令人心酸。

Melka Hotel為吸引遊客，一直關禁5條海豚在環境極惡劣的泳池表演，一困便足足15年。圖／取自The Dolphin Project 分享 facebook 保育人員合力將海豚回歸海洋。圖／取自The Dolphin Project 分享 facebook

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