守鱟一生！ 好美寮濕地3個月遇14隻稚鱟 保育人士開心

2019-10-14 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



被稱活化石的「鱟」，因環境變化棲地遭破壞，族群遽減，在台灣沿海罕見，嘉義縣生態保育協會總幹事蘇銀添14年前在沿海布袋鎮保育，8月與「鱟博士」楊明哲帶志工組調查團隊，執行縣府「好美寮濕地稚鱟潛在復育棲地調查計畫」，昨天結束，3個月共發現14隻稚鱟，讓團隊很興奮，可能是台灣4年來再度出現野生稚鱟，鱟未公告保育類，蘇銀添希望政府將鱟棲地比照金門縣政府，公告為保育區保護。

蘇銀添說，在布袋鎮離岸沙洲發現13隻野生稚鱟，頭胸甲寬度約2公分多，應是脫殼5次稚鱟，脫殼15至17次達性成熟，年齡估計約1到1年半，昨天最後一次調查，花3小時再發現1隻稚鱟，已將全部稚鱟原地放回做紀錄，調查適合成鱟產卵及幼鱟生長棲地，3個月發現14隻稚鱟，顯示棲地未受人為干擾破壞，下月提交縣府調查研究報告。

漁民流傳諺語「六月鱟、爬上灶」，意思是到六月，灶上就會出現鱟這道菜，因每年農曆6到9月是鱟上岸產卵高峰期，漁民會到海岸邊等鱟，顯示當年鱟產卵盛況，後因海岸開發，環境變遷，鱟幾乎在台灣西海岸消失，這次發現，讓保育人士很振奮，希望政府加強保育，維護好棲地，讓鱟族群重回台灣海岸。

楊明哲說，他曾在2006年2月觀察到稚鱟，之後當地居民未再看過鱟，13年稚鱟再現身，讓人感動，過去林務局因鱟具醫藥研究經濟目的，未列保育動物，現在環境條件不同，應重新將鱟公告為保育類。