親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

花蓮餐廳中午超冷清 老闆娘笑笑說「連假常態」

掉下的核桃去哪了？全被松鼠藏進車引擎箱

2019-10-11 12:58世界日報 編譯郭宣含／綜合10日電

分享

賓州匹茲堡市一對夫妻發現，家中附近樹上掉下來的所有核桃皆不翼而飛，最後才發現原來是松鼠將200多顆核桃全堆藏在他們的休旅車引擎蓋下，分量足夠好好過上三個冬季。

伯希克(Chris Persic)表示，他的妻子霍莉．伯希克(Holly Persic)從北國(Northland)圖書館打電話給他，並告訴他車子疑似有燒焦味，而且還有奇怪的聲音。

伯希克表示：「我叫她打開引擎蓋，這就是她傳來的照片。」

照片中可見大約200多顆核桃、草堆和樹枝堆疊在這台Kia車內。

伯希克說他趕到現場，花了至少45分鐘清理，裡面藏了太多核桃；他說：「我全身都淋濕了……但我看到車子下方還有一大堆核桃。」

當他們把車子送去維修時，據了解車廠又在引擎下方發現半個垃圾桶的核桃，除此之外，他們沒有太大的損失。

伯希克表示，當時他在車行，因為他的新卡車加速時出現晃動，而且引擎檢查燈也亮起；他認為他的卡車可能有松鼠在裡面亂咬，並把燃油噴射管給拔掉。

這對夫妻表示，他們已讓人在本周將家附近的黑胡桃樹移走。

伯希克說：「有趣的是，我在想這棵樹有多大，掉下來多少顆核桃，其實地上沒見到太多顆核桃。」

伯希克將這段經歷分享在臉書上，並打趣說道：「不管大家承認與否，我保證至少有些人看到這篇貼文之後，會查看引擎蓋下方。」

休旅車
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

澄清湖捕獲6公尺巨蟒 「下場」是這樣

2019-10-05 20:03

家禽場拍到石虎 苗縣友善給付1萬

2019-10-11 00:11

尖翅翠蛺蝶現蹤基隆內寮 台灣新紀錄種

2019-10-10 23:58

「國慶鳥」爽約？ 灰面鵟鷹只來零星千餘隻

2019-10-10 23:36

超暖！狗狗搭地鐵熟睡 主人全程伸手做「枕頭」

2019-10-10 20:00

他PO照發現水裡「稀有魚類」 網近看大驚：塊陶啊！

2019-10-10 20:00

「綠鬣蜥」東部大量現蹤 恐影響在地生態

2019-10-09 10:28

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

影／兩頭野生棕熊 為爭奪「王座」大打出手

2019-10-09 08:49

亞泥生態大使 竹節蟲出訪北中南

2019-10-09 00:04

黑面琵鷺鰲鼓濕地報到 林管處每周六推生態專車

2019-10-08 07:38

壽山動物園超萌河馬寶寶「圓寶」 雙十節亮相免費入園

2019-10-08 07:37

壽山動物園新嬌客 侏儒河馬寶寶「圓寶」 雙十亮相

2019-10-07 23:23

放回小軟絲 軟絲爺爺推廣永續海洋

2019-10-07 23:16

拉不拉多見火車太興奮 車上爆衝誤觸手槍射傷看護

2019-10-07 16:07

豬竟會用木棍挖洞築巢！研究首次發現：豬也會用工具

2019-10-07 15:14

盤古蟾蜍嘿咻「凸槌」錯愛 志工看到笑歪

2019-10-07 14:43

影／小黑熊鑽車內反鎖 竟懂狂按喇叭找救兵

2019-10-06 17:52

5大象捨身救幼象摔死？ 動物園：象群關係很緊密

2019-10-06 15:32

北京動物園老犀牛失偶變孤獨 飼養員天天陪聊

2019-10-06 15:04

影／利稻小黑熊是小男生 除貧血及外寄生蟲沒大問題

2019-10-06 08:49

捨身救同伴！六隻象慘死 只因為想救摔落瀑布的小象

2019-10-06 08:07

赤腹鷹今年過境數量破紀錄 灰面鵟鷹將登場讓鷹迷期待

2019-10-05 10:51

澄清湖畔捕捉網紋蠎 農業局今送屏科大收容

2019-10-04 15:57

新北野柳岬驚見少見偽虎鯨擱淺 海巡派艇救援

2019-10-04 10:15

6.5公尺長蟒蛇 現身澄清湖草叢

2019-10-04 00:49

店員沒關籠！公貓「一夜戰5母貓」 累到打點滴還有播種費

2019-10-03 19:24

影／苗縣民又撿到小石虎 獸醫師健檢小石虎很健康

2019-10-03 15:14

日本長壽鱷魚離世 獸醫解剖驚見肚中塞滿硬幣

2019-10-03 11:21

富山護漁區 36隻小綠蠵龜回家

2019-10-02 23:53

影／卡哇伊！小海龜不懼風浪 一步一步爬回大海

2019-10-02 19:18

動物園行動診療所 助獸醫外出看診

2019-10-02 13:14

冬候鳥蒼鷺童子拜觀音 為鰲鼓濕地賞鳥季登場暖身

2019-10-02 13:04

苗縣動保所 小花狗徵求包養

2019-10-02 00:01

北市專案 認養貓狗送寵物險

2019-10-01 23:32

小米克斯未開眼就送收容 奶爸奶媽爆肝照料「求包養」

2019-10-01 20:22

保育類侏儒抹香鯨受傷擱淺台南七股 海巡兄弟即刻救援

2019-10-01 13:44

通報5小時不見救 貓困捕籠曬死

2019-09-30 23:59

搶救2隻小石虎 挖土機司機獲表揚

2019-09-30 23:23
看更多

熱門文章

國慶寶寶「開箱文」！ 軍人爸與醫師都參一腳

2019-10-10 17:03

超暖！狗狗搭地鐵熟睡 主人全程伸手做「枕頭」

2019-10-10 20:00

時間沒效！要靠「變身」走出情傷的生肖

2019-10-10 14:45

哈吉貝成西北太平洋最強颱 將從日本關西橫掃到關東

2019-10-10 18:28

不斷更新／國道上午五大地雷路段 國5午後將湧北返車流

2019-10-11 11:30

小孟塔羅：年底要提防什麼人來陷害？

2019-10-11 08:16

藍皮普快將走入歷史？ 台鐵局曝光修復計畫

2019-10-10 10:47

衛福部推估報告：長照基金2027年恐破產

2019-10-10 13:23

強颱哈吉貝明天襲日 長榮公布航班異動

2019-10-10 22:15

明六大地雷路段曝光 國5南北向接力狂塞16小時

2019-10-10 19:00

輕忽胸悶頭疼 年輕的他走了

2019-10-11 00:03

他花500萬買房給未婚妻 卻被要百萬聘金、宴客錢全出

2019-10-11 10:56

國慶煙火在屏東！國10壅塞、時速緩慢 警：這樣走較快

2019-10-10 17:42

每日星座運勢／天秤運勢旺稱心如意　有利短線投資

2019-10-11 00:00

她穿絲襪出席高級婚宴 老公嫌棄：阿嬤才穿！

2019-10-11 11:35

漢堡排套餐、招牌套餐上市！鳥丈還有「清酒套餐」可搭

2019-10-11 00:12

不斷更新／強颱哈吉貝襲日本關東 今明航班異動看這

2019-10-11 11:59

日本法式吐司快閃中和 首四日買一送一

2019-10-10 14:40

「京都大阪米其林」出爐！這2間名店「連續10年三星」

2019-10-10 18:58

【祖孫之間】陳一萍／阿公的愛

2019-10-11 06:00

連假好天氣 下周一起東北風逐漸增強水氣增

2019-10-11 07:23

送快煮麵、紅糯香米！勝政、勝勢豬排慶週年 新品上桌

2019-10-10 15:24

出遊好天氣 國道5今南北接力塞

2019-10-11 00:19

高血壓壓垮尖石鄉居民健康 馬偕將偵測利器帶上山

2019-10-10 20:05

國慶連假開吃！環球購物中心6大新進美食優惠攻略

2019-10-10 14:22

司馬庫斯車禍後 尖石鄉靠消防猛男學自救法

2019-10-10 21:34

【夫妻之間】楊嘉敏／阿嬤的隨身聽

2019-10-11 06:00

願景／國慶夜 上千人聚日月潭賞《水起．台灣》

2019-10-10 20:42

國5下午繼續塞 部分路段時速2、30公里龜速前進

2019-10-10 15:40

國慶連假助攻周年慶 新光三越南西店用台南味集客

2019-10-10 17:06

【我愛一個人煮-85】太陽臉／鯧魚米粉和香菇竹筍粥

2019-10-11 06:00

今下午3時起湧北返車潮 明後天這些路段塞爆

2019-10-11 10:37

「國慶鳥」爽約？ 灰面鵟鷹只來零星千餘隻

2019-10-10 23:36

大樂透連21摃 明頭獎上看6.8億元

2019-10-10 17:52

雙十連假助攻 百貨周年慶開戰！

2019-10-11 01:07

桃園宏其、秉坤婦幼醫院 31名國慶寶寶誕生

2019-10-10 19:21

強颱哈吉貝威脅 日本航空取消班次看這

2019-10-11 08:48

台14甲、台62線部分路段壅塞 出門前先查路況

2019-10-10 16:03

滿500送628＋抽機票！涓豆腐、北村豆腐家同慶泡菜節

2019-10-10 17:21

旅遊最後一哩路 高鐵交通聯票拓14路線首推小琉球

2019-10-10 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top