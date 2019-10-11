掉下的核桃去哪了？全被松鼠藏進車引擎箱

2019-10-11 12:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合10日電



分享 facebook

賓州匹茲堡市一對夫妻發現，家中附近樹上掉下來的所有核桃皆不翼而飛，最後才發現原來是松鼠將200多顆核桃全堆藏在他們的休旅車引擎蓋下，分量足夠好好過上三個冬季。

伯希克(Chris Persic)表示，他的妻子霍莉．伯希克(Holly Persic)從北國(Northland)圖書館打電話給他，並告訴他車子疑似有燒焦味，而且還有奇怪的聲音。

伯希克表示：「我叫她打開引擎蓋，這就是她傳來的照片。」

照片中可見大約200多顆核桃、草堆和樹枝堆疊在這台Kia車內。

伯希克說他趕到現場，花了至少45分鐘清理，裡面藏了太多核桃；他說：「我全身都淋濕了……但我看到車子下方還有一大堆核桃。」

當他們把車子送去維修時，據了解車廠又在引擎下方發現半個垃圾桶的核桃，除此之外，他們沒有太大的損失。

伯希克表示，當時他在車行，因為他的新卡車加速時出現晃動，而且引擎檢查燈也亮起；他認為他的卡車可能有松鼠在裡面亂咬，並把燃油噴射管給拔掉。

這對夫妻表示，他們已讓人在本周將家附近的黑胡桃樹移走。

伯希克說：「有趣的是，我在想這棵樹有多大，掉下來多少顆核桃，其實地上沒見到太多顆核桃。」

伯希克將這段經歷分享在臉書上，並打趣說道：「不管大家承認與否，我保證至少有些人看到這篇貼文之後，會查看引擎蓋下方。」