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超暖！狗狗搭地鐵熟睡 主人全程伸手做「枕頭」

2019-10-10 20:00香港01 記者李凱恩／報導

從影片中可見，男子一直用手托着狗狗的下巴。圖取自／Cheyenne Winger...
從影片中可見，男子一直用手托着狗狗的下巴。圖取自／Cheyenne Winger fb影片截圖
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有外國網友在Facebook上傳影片，拍攝到狗狗和相信是其主人的男子同乘地鐵，看到狗狗熟睡頭側側，主人即用手托着其下巴，尤如其「私家枕頭」，十分溫馨。

這段男子為狗狗當枕頭的影片上傳後，即獲網友觀看，逾萬人讚好，大家都直呼窩心，大讚「這樣扶着牠很紳士」、「估計飼主這樣的姿勢很不便，卻只為他的小寶貝睡個好覺」、「要找一個這樣的男人做老公」。

印度動物救援組織Animal Aid Unlimited，今年8月曾分享救援小故事，透露年初開始照顧一隻被車撞倒的流浪狗，小狗身體多處嚴重骨折，一度無法站立，但義工沒有放棄，每天陪在牠身邊練習步行，最終狗狗能正常走動，和媽媽一起玩耍，而且變得親人。

今年6月有日本北海道網民目擊到2名警察為鴨媽媽及其寶貝子女帶路，影片流出令人感動；網友看後大讚警察的認真工作態度：「辛苦你們了！」

美國一隻流浪狗因曾被棄養，後來就算再被收養，也會在主人家中不停發抖。醫生懷疑牠患有焦慮症，神奇的是牠只要穿上衣服便不再發抖，為此其主人即不停為牠添置衣服，主人的爸爸更特別窩心地為愛犬製作狗狗專用衣櫃，主人笑稱：「爸爸一直視牠為寶貝外孫，他真的十分疼狗狗。」

日本曾有2名警察俯身保護鴨母子，手持紅色的方向牌為牠們開路。圖取自／Twitte...
日本曾有2名警察俯身保護鴨母子，手持紅色的方向牌為牠們開路。圖取自／Twitter@sibaken_games
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延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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