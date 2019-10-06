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5大象捨身救幼象摔死？ 動物園：象群關係很緊密

2019-10-06 15:32聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

英國廣播公司（BBC）報導，位於泰國中部的考艾國家公園（Khao Yai National Park）周六（5日）發生一起意外事件，一隻3歲大的幼象先滑落到地勢險峻的「地獄深淵」瀑布之下，結果想救牠的五隻大象，也跟著一起摔落致死，且1992年也曾出過類似意外，八隻大象跌落深谷而死。

對於大象援救同伴卻不幸摔死的意外，不少民眾都感到相當好奇，質疑大象真的會這樣子奮不顧身的救同伴嗎？

台北市立動物園發言人曹先紹表示，大象是高度智慧的動物，且相對其他哺乳類動物而言，壽命也比較長，平均可以活超過50歲，大象林旺則是活到86歲；且大象習慣群體生活，群體關係也較其他哺乳類動物而言來得緊密許多。

曹先紹表示，在群體關係很緊密的情況下，再加上對該環境區域不熟悉，確實有可能發生為了救援小象，而不幸墜落的意外。

不過曹先紹也說，大象其實和人很像，群體間的關係不一，有的群體關係很緊密，有的就還好；且同一個群體的感情也可能有差別，但不管是瀑布，還是小土坑，大象救援同伴的情形其實並不少見。

曹先紹也說，大象相當注重家庭、群體關係，且是母系社會，通常都是由資深的母象在領導，由資深母象和親生母象，一同照顧幼象。

此外，曹先紹表示，大象雖然體型大，但其實是會游泳的，游泳時以腳踏水，長長的鼻子高舉，一般來說，在有需要渡河，或是天氣很熱，想要玩水的時候，就會看到大象游泳的場景。

一頭倖存的大象正在救溺水的同伴。圖／泰國國家公園提供
一頭倖存的大象正在救溺水的同伴。圖／泰國國家公園提供
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