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怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

影／利稻小黑熊是小男生 除貧血及外寄生蟲沒大問題

2019-10-06 08:49聯合報 記者羅紹平╱即時報導

9月27日晚間潛入台東縣海端鄉利稻村一處養雞舍，意圖偷吃雞飼料，遭村民合力圍捕的小台灣黑熊，經村民通報台東林管處安置後，昨天由多位獸醫會診健康檢查，利稻小熊是個活潑小男生，除了有貧血及外寄生蟲的小問題，健康大致良好。

台東林管處今天表示，利稻小熊現安置在秘密安全處所，將朝野放目標努力，該處昨天上午邀請台北市立動物園主任郭俊成率領獸醫群，以及特有生物保育研究中心低海拔試驗站的學者專家，為利稻小熊健檢；下午則舉行學者專家會議研商後續照養事宜。

利稻小熊經獸醫群測量體重、身長、三圍與前後腳掌，檢視小熊的眼、鼻、口、耳等外觀，並進行聽診及觸診等理學檢查，以及X光、超音波、抽血、心電圖等檢查，利稻小熊體重17.3公斤，是隻小公熊，年齡約在半歲至一歲間，牠除有輕微貧血及外寄生蟲問題，健康狀況還算正常。

台東林管處表示，昨天下午也邀請台灣師範大學教授王穎、屏科大野生動物收容中心獸醫學院陳貞志、野聲環境生態顧問公司負責人姜博仁等，特有生物研究保育中心及台北市立動物園也派研究人員及獸醫師參與專家會議，並由台東林管處長劉瓊蓮主持。

經綜合各方意見後，會議決議先短期照養，因利稻小黑熊有「不怕人」的行為表現，體重不足，照養期間除幫牠增胖，還要做行為觀察，並實施野化訓練，現階段不宜野放。

利稻小熊經獸醫師們會診，確認是隻約半歲到1歲間的小公熊。記者羅紹平／翻攝
利稻小熊經獸醫師們會診，確認是隻約半歲到1歲間的小公熊。記者羅紹平／翻攝
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利稻小熊經獸醫師們會診，確認是隻約半歲到1歲間的小公熊。記者羅紹平／翻攝
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利稻小熊經獸醫師們會診，確認是隻約半歲到1歲間的小公熊。記者羅紹平／翻攝
利稻小熊經獸醫師們會診，確認是隻約半歲到1歲間的小公熊。記者羅紹平／翻攝
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獸醫師台東台灣黑熊
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