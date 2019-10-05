赤腹鷹今年過境數量破紀錄 灰面鵟鷹將登場讓鷹迷期待
墾丁國家公園管理處今年9月1日起在社頂自然公園持續進行秋季過境猛禽調查，至昨天為止已記錄到25萬2932隻過境南飛的赤腹鷹，數量打破31年來的調查紀錄，但這幾天已進入過境尾聲，讓鷹迷期待接下來即將過境的灰面鵟鷹（國慶鳥）是否會有如此盛況。
墾管處說，台灣是東北亞候鳥遷徙的重要過境地，今年過境的赤腹鷹數量打破墾管處31年來的紀錄；過去最高紀錄是2004年的22萬餘隻，2017及2018年過境數量依序是21萬餘和18萬餘隻，今年的數量超過歷年的平均值，顯見近年來數量持續成長，也讓今年的鷹季好戲不斷。
墾管處說，9月初因受颱風外圍環流的影響，第1周並未記錄到猛禽出海，9月10日天氣雖不穩定，但仍有5千多隻赤腹鷹迫不急待的出海南飛；11日天氣好轉，前1周累積的鷹群大出清，記錄到近3萬隻的赤腹鷹出海，主要過境期也正式展開，並穩定持續到9月底。
墾管處今年委託高雄醫學大學進行調查計畫，加上台灣猛禽研究會支援調查員，調查過程高潮迭起，目前已進入尾聲，接下來10月的灰面鵟鷹過境秀即將登場，請鳥友把握機會，特別是8至18日期間預計會是高峰期，最容易看見數百隻鷹群在空中盤旋形成「鷹柱」的盛況。
墾管處說，灰面鵟鷹天剛亮就起飛，有興趣的民眾最好起個大早，前往社頂自然公園的凌霄亭等候，若是上午7時過後才來，可能還有自台灣中南部下來的鷹群會陸續抵達，但都飛的很高，沒有望遠鏡很難看得清楚；若錯失了早上賞鷹的機會，可在午餐過後到滿州鄉港口吊橋附近走走，有機會看見較大鷹群在港口溪出海口上方聚集，下午3點過後則可前往滿州鄉等候觀賞落鷹，同樣可以近距離看到灰面鵟鷹滿天盤旋的景象。「2019琅嶠鷹季」系列活動10月10、11日在滿州國中登場，可上官網查詢。
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