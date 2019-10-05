親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

赤腹鷹今年過境數量破紀錄 灰面鵟鷹將登場讓鷹迷期待

2019-10-05 10:51聯合報 記者潘欣中╱即時報導

墾丁國家公園管理處今年9月1日起在社頂自然公園持續進行秋季過境猛禽調查，至昨天為止已記錄到25萬2932隻過境南飛的赤腹鷹，數量打破31年來的調查紀錄，但這幾天已進入過境尾聲，讓鷹迷期待接下來即將過境的灰面鵟鷹（國慶鳥）是否會有如此盛況。

墾管處說，台灣是東北亞候鳥遷徙的重要過境地，今年過境的赤腹鷹數量打破墾管處31年來的紀錄；過去最高紀錄是2004年的22萬餘隻，2017及2018年過境數量依序是21萬餘和18萬餘隻，今年的數量超過歷年的平均值，顯見近年來數量持續成長，也讓今年的鷹季好戲不斷。

墾管處說，9月初因受颱風外圍環流的影響，第1周並未記錄到猛禽出海，9月10日天氣雖不穩定，但仍有5千多隻赤腹鷹迫不急待的出海南飛；11日天氣好轉，前1周累積的鷹群大出清，記錄到近3萬隻的赤腹鷹出海，主要過境期也正式展開，並穩定持續到9月底。

墾管處今年委託高雄醫學大學進行調查計畫，加上台灣猛禽研究會支援調查員，調查過程高潮迭起，目前已進入尾聲，接下來10月的灰面鵟鷹過境秀即將登場，請鳥友把握機會，特別是8至18日期間預計會是高峰期，最容易看見數百隻鷹群在空中盤旋形成「鷹柱」的盛況。

墾管處說，灰面鵟鷹天剛亮就起飛，有興趣的民眾最好起個大早，前往社頂自然公園的凌霄亭等候，若是上午7時過後才來，可能還有自台灣中南部下來的鷹群會陸續抵達，但都飛的很高，沒有望遠鏡很難看得清楚；若錯失了早上賞鷹的機會，可在午餐過後到滿州鄉港口吊橋附近走走，有機會看見較大鷹群在港口溪出海口上方聚集，下午3點過後則可前往滿州鄉等候觀賞落鷹，同樣可以近距離看到灰面鵟鷹滿天盤旋的景象。「2019琅嶠鷹季」系列活動10月10、11日在滿州國中登場，可上官網查詢。

墾丁國家公園管理處今年9月1日起在社頂自然公園持續進行秋季過境猛禽調查，至昨天為...
墾丁國家公園管理處今年9月1日起在社頂自然公園持續進行秋季過境猛禽調查，至昨天為止已記錄到25萬2932隻過境南飛的赤腹鷹，數量打破31年來的調查紀錄。圖／墾管處提供
分享
墾丁國家公園管理處今年9月1日起在社頂自然公園持續進行秋季過境猛禽調查，至昨天為...
墾丁國家公園管理處今年9月1日起在社頂自然公園持續進行秋季過境猛禽調查，至昨天為止已記錄到25萬2932隻過境南飛的赤腹鷹，數量打破31年來的調查紀錄。圖／墾管處提供
分享

墾管處灰面鵟鷹
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

澄清湖畔捕捉網紋蠎 農業局今送屏科大收容

2019-10-04 15:57

新北野柳岬驚見少見偽虎鯨擱淺 海巡派艇救援

2019-10-04 10:15

6.5公尺長蟒蛇 現身澄清湖草叢

2019-10-04 00:49

店員沒關籠！公貓「一夜戰5母貓」 累到打點滴還有播種費

2019-10-03 19:24

影／苗縣民又撿到小石虎 獸醫師健檢小石虎很健康

2019-10-03 15:14

日本長壽鱷魚離世 獸醫解剖驚見肚中塞滿硬幣

2019-10-03 11:21

富山護漁區 36隻小綠蠵龜回家

2019-10-02 23:53

影／卡哇伊！小海龜不懼風浪 一步一步爬回大海

2019-10-02 19:18

動物園行動診療所 助獸醫外出看診

2019-10-02 13:14

冬候鳥蒼鷺童子拜觀音 為鰲鼓濕地賞鳥季登場暖身

2019-10-02 13:04

苗縣動保所 小花狗徵求包養

2019-10-02 00:01

北市專案 認養貓狗送寵物險

2019-10-01 23:32

小米克斯未開眼就送收容 奶爸奶媽爆肝照料「求包養」

2019-10-01 20:22

保育類侏儒抹香鯨受傷擱淺台南七股 海巡兄弟即刻救援

2019-10-01 13:44

通報5小時不見救 貓困捕籠曬死

2019-09-30 23:59

搶救2隻小石虎 挖土機司機獲表揚

2019-09-30 23:23

貓困台電誘捕籠5小時曬死 動保團體控台電和動保處凶手

2019-09-30 10:28

小琉球遊客疑騷擾海龜 海巡傳喚3人偵辦

2019-09-29 16:41

偷吃雞飼料…小黑熊被捕 林管處帶回照料

2019-09-29 00:12

影／西非驚現大批瓜頭鯨離奇擱淺 上百頭死亡

2019-09-28 16:42

影／台灣小黑熊偷吃雞飼料遭逮 台東林管處接力照養

2019-09-28 16:10

一團黑黑的！小黑熊誤闖村落偷吃雞 被村民逮正著

2019-09-27 22:41

影／桃機首度查獲活體狐獴寶寶 吃奶模樣超可愛

2019-09-27 20:53

影／全台鷹迷為之振奮 赤腹鷹過境數量今年創新高

2019-09-27 11:18

赤腹鷹過境墾丁逾23萬隻 破31年紀錄

2019-09-26 13:55

墾丁萬鷹蔽日壯觀奇景 鷹迷直呼興奮到不想回家

2019-09-25 19:02

有其父必有其子 動物也不例外

2019-09-25 11:45

圓耳被認出！水溝2隻小石虎 獲救進動防所

2019-09-24 23:26

台13甲設保護石虎警示牌 結合俄國插畫家設計石虎圖樣

2019-09-24 13:59

「耳朵是圓的！」苗栗公館水溝 驚見2隻小石虎

2019-09-24 11:56

六福犀牛寶寶名子揭曉 「珠五花」晉升人氣王

2019-09-22 23:36

大熱天氣毛小孩不好受 醫師解答消暑良方

2019-09-22 21:43

剛從鍋裡爬出來？超罕見雙色龍蝦現身 專家：突變機率5000萬分之一

2019-09-22 20:00

誰在太平山上放獸鋏？ 白鼻心腳被夾住受困

2019-09-22 13:59

肯亞國家保護區出現一匹…點狀紋路的斑馬？

2019-09-21 21:58

比特犬咬傷柴犬「毀蛋蛋」 飼主送走狗草草了事

2019-09-21 11:28

沒在怕！國外男子哈氣挑釁蛇 反遭牠一口咬住

2019-09-20 17:07

雄蝶繞著你飛？ 動物園：最愛汗水氣味

2019-09-20 12:01

毛孩有失智症狀勿慌 飼主可找特定長照機構減輕負擔　

2019-09-20 11:57
看更多

熱門文章

不戴首飾不找伴娘…劉墉低調嫁女 感性長文藏洋蔥

2019-10-04 13:31

大樂透頭獎連20槓 中秋加碼3人各抱走466萬元

2019-10-04 22:07

她晚歸爸爸大喊「再大聲點沒關係」 結果感動萬人

2019-10-04 15:55

蘇花漢本路段落石交通阻斷 預計今晚8點單線搶通

2019-10-04 19:24

小孟塔羅：測年底前有什麼事情值得慶祝？

2019-10-04 12:43

通了！蘇花公路149.7K漢本段 單線雙向搶通

2019-10-04 20:42

最貴的王品！熟成牛排「THE WANG」進駐台中 　「4大重點」都是首次登場

2019-10-04 22:50

鄧紫棋曾經一天只吃16顆番茄減肥 醫師大呼：母湯！

2019-10-04 12:22

SOGO周年慶 日系聯名來店禮亮相

2019-10-04 19:11

日本長壽鱷魚離世 獸醫解剖驚見肚中塞滿硬幣

2019-10-03 11:21

美國電子煙肺病通報病例破千 死亡人數增至18人

2019-10-04 12:24

阿里山林鐵招軌道養護工 福利比照公務員

2019-10-04 14:59

腸病毒延燒 家長連署「陪病假」

2019-10-05 00:14

喝酒搭捷運摔傷不賠？北捷：妨害他人將拒絕運送

2019-10-04 17:54

每日星座運勢／天蠍桃花運旺財運平　多向他人學習

2019-10-05 00:00

國人比移工守法？從戴安全帽來看不見得

2019-10-04 22:22

中和再添1例本土屈公病 累計10人擅闖管制區遭罰

2019-10-04 17:40

【婆媳之間】劉雲英／擄獲婆心

2019-10-05 06:00

聯合報攜手肯德基 多款組合餐剪報享優惠

2019-10-04 15:57

雙十好天氣 今北部、東半部留意局部大雨

2019-10-05 08:59

準備翻身！年底把握這些關鍵讓你更好運

2019-10-04 15:37

澄清湖畔捕捉網紋蠎 農業局今送屏科大收容

2019-10-04 15:57

台中霧濛濛！7測站達紅色警戒 學童戶外戴口罩

2019-10-04 13:23

亮麗輕熟女壓力一大就狂吃生米 醫師：異食症

2019-10-04 15:34

最新研究：已有標靶藥可抗肺纖維化

2019-10-04 23:04

【生活見聞】流泉／減法的生活

2019-10-05 06:00

「檀島」進軍新北！「食神」也愛吃的雜碎麵 獨家開賣

2019-10-04 17:22

台北文山區今年首現本土登革熱 曾至高雄雲林嘉義旅遊

2019-10-04 17:17

國慶連假天氣 吳德榮：後面2天恐受颱風干擾

2019-10-05 10:13

【生活趣聞】謝貴櫻／最愛的是......

2019-10-05 06:00

經濟部發放第二波夜市抵用券 懶人包2.0一分鐘看懂

2019-10-05 09:50

突破！ COPD不再「不可逆」 早期介入疾病可止跌反彈

2019-10-04 17:20

速食族有福了！ 悠遊卡現金回饋率近10% 限量7.5萬份

2019-10-05 10:56

科普好健康／為何化療了 腫瘤細胞又回來？

2019-10-04 23:03

大樂透第108087期開獎

2019-10-04 21:12

限定四天！ PAUL可娜麗、巧克力塔經典法式甜點買一送一

2019-10-04 22:11

彰化今空氣全台最差 醫生提醒：空汙可能使黃斑部病變

2019-10-04 16:34

開箱挑戰開出「進階版」？AV情趣系列引熱議

2019-10-04 20:43

吃和牛打8折！「樂軒」3間店玩集點　吃越多間「打折打越多」

2019-10-04 23:36

30歲輕熟女 「異食症」狂吃生米

2019-10-05 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top