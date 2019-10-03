店員沒關籠！公貓「一夜戰5母貓」 累到打點滴還有播種費

2019-10-03 19:24 聯合新聞網 綜合報導



一名大陸網友將公貓寄養在寵物旅館，回家後公貓竟不醒「喵」事。 圖翻攝自微博「可怕的大王」 分享 facebook

大陸一名網友趁著十一連假和老婆出去玩，臨走前將公貓寄養在寵物旅館，並特別提醒店家，愛貓還沒結紮。豈料，店員晚上竟將店內所有貓咪散養在一起。不巧當晚有母貓發情，導致網友所養的公貓一夜「騎了5隻母貓」，回家後不醒「喵」事，還送醫院打點滴，讓這名網友氣炸。

近日大陸一則寵物寄養文在網路上瘋傳。原PO表示趁著十一長假和老婆出去玩，把愛貓「趙小屁」放在寵物旅館寄養，還特別標註「打疫苗、未絕育」。原本以為店家很專業，豈料店員晚上下班時，打開籠子，把全部貓放出來散養，接著回家了。

原PO接著敘述，當晚不巧有母貓發情叫春，影響到整群貓，從店家攝影機看來，公貓「趙小屁」一個晚上就騎了5隻母貓，從晚上10點一路奮戰到隔日清晨5點。回家後整隻貓不醒「喵」事，甚至還要送醫院打點滴，以免危及性命！

不過店家也大吐苦水，向原PO反應很多母貓主人不打算配種，不知如何向客人交代。這回應讓原PO氣炸，直呼「我貓兒子現在幾乎累的不省人事，在輸葡萄糖，這事賴我？」

這件事在微博上曝光後，立刻引發討論，不少網友都笑說「騎了5隻貓，全天下都知道」，原PO也補充後續，「趙小屁」已經恢復活力了，更說自己的貓有血統證，5個母貓主人得知後也哭笑不得，後來店家也提出補償方案。

店家表示，每隻母貓補償人民幣500元（約新台幣2200元），若生下小貓咪會協助代賣。畢竟公貓是純種賽級的藍貓，其中更有母貓主人表態，若母貓真的懷孕，原PO可以選擇帶走貓寶寶或者有人民幣1000元（約新台幣4400元）的「播種費」。