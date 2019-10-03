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苗縣民又撿到2小石虎 休假獸醫師秒上班幫健檢

影／苗縣民又撿到小石虎 獸醫師健檢小石虎很健康

2019-10-03 15:14聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗又有民眾撿到小石虎！今年9月下旬有民眾在公館鄉發現兩隻小石虎，今上午10點多，詹姓男子行經苑裡鎮南勢里附近，發現有動物趴在草叢上，一開始以為是貓，後來發現「長得不太一樣」，將這隻小石虎送到苑裡鎮公所農業課，農業課發現是石虎，趕緊通報縣府農業處，這隻小石虎經獸醫師診斷後，身體健康。

苗栗縣今有民眾在苑裡鎮南勢里附近撿到小石虎，先送到苑裡鎮公所農業課，通報縣府，下...
苗栗縣今有民眾在苑裡鎮南勢里附近撿到小石虎，先送到苑裡鎮公所農業課，通報縣府，下午送到後龍動物院健康檢查。圖／翻攝苑裡鎮長劉秋東臉書粉絲團
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小石虎發現後今下午送到後龍動物醫院檢查，縣長徐耀昌到場關心。這隻小石虎經獸醫師檢查後，身體狀況健康，是一隻公的小石虎，研判出生約1.5個月到2個月。這是苗栗縣今年民眾撿到第4隻小石虎，2013年到2016年間，民眾撿到小石虎共7隻，近年來民眾撿到小石虎已超過10隻。

原本今天休假的獸醫師，趕回來幫小石虎健康檢查，獸醫師準備好新的毛巾，將石虎從籠子拿出來健康檢查，先檢查牙齒，研判約1.5個月到2個月大小石虎，之後幫小石虎量體溫、體重，檢查身體狀況，身上沒有跳蚤或外寄生蟲。獸醫師說，母石虎蠻會養的，個體內算比就有肉的，個體約0.55公斤。眼皮分泌物都是正常的。

縣長徐耀昌說，第一次近距離看到小石虎，民眾又拾獲一隻小石虎，代表縣府在石虎保育努力有成效。他也呼籲民眾行經苗縣淺山道路時，要放慢速度，避免路殺事件發生。

小石虎後續如何處理？農業處自然生態保育科長張葦說，會先錄製小石虎聲音，在拾獲現場循環播放，並在發現地架設相機，搭配小石虎的聲音，若相機有拍攝到石虎媽媽回來找小石虎，會將個體放回原地，觀察期2天，2天內石虎媽媽沒回來，會將個體送到特生中心照顧，做野放訓練，再回到原地野放。

張葦說，苗縣接連兩周有民眾撿到小石虎，研判現在是石虎育幼期，石虎媽媽帶小石虎，不曉得是遺棄還是遺失，若是遺失的話，石虎媽媽會很焦急。

張葦提醒，民眾在野外發現疑似幼獸，若當時環境沒有立即性危險，民眾又有時間可以先觀察會不會有母獸把牠帶回去。若第一時間判斷是需救援個體，通報縣府相關單位。

苗栗縣今有民眾在苑裡鎮南勢里附近撿到小石虎。記者劉星君／攝影
苗栗縣今有民眾在苑裡鎮南勢里附近撿到小石虎。記者劉星君／攝影
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苗栗縣今有民眾在苑裡鎮南勢里附近撿到小石虎，送到後龍動物院健康檢查。記者劉星君／...
苗栗縣今有民眾在苑裡鎮南勢里附近撿到小石虎，送到後龍動物院健康檢查。記者劉星君／攝影
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苗栗縣今有民眾在苑裡鎮南勢里附近撿到小石虎，送到後龍動物院健康檢查。記者劉星君／...
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苗栗縣今有民眾在苑裡鎮南勢里附近撿到小石虎，送到後龍動物院健康檢查。記者劉星君／攝影
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石虎獸醫師
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