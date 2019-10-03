日本長壽鱷魚離世 獸醫解剖驚見肚中塞滿硬幣

2019-10-03 11:21 聯合新聞網 綜合報導



鱷魚Mippy(ミッピー)遭解剖後發現胃中有330枚硬幣，在照片中也可發現池底有許多疑似是硬幣的物品。圖擷自 東山動植物園官網 分享 facebook

許多小孩或大人看到池塘有硬幣就會跟著投，以為會有許願的功效，但若是將硬幣投入動物池中，可能會導致動物誤食。在今年5月時，日本東山動物園裡曾獲長壽獎的鱷魚突然離世，經獸醫解剖後發現有330枚的硬幣在鱷魚肚中，讓獸醫不禁大嘆「不要再把硬幣仍進去了」。

根據「日本經濟新聞」報導，這隻鱷魚名叫Mippy(ミッピー)，出生於1965年，被飼養在日本愛知縣名古屋市東山動植物園內，2011年曾獲長壽獎表揚，但在今年5月時Mippy卻突然離世，讓許多民眾震驚。而近日動物園獸醫將Mippy屍體解剖時卻意外從牠的胃中取出許多硬幣，包括：4枚100元硬幣、11枚50元硬幣、225枚10元硬幣、90枚5元硬幣、6枚遊戲硬幣以及許多1元硬幣和被胃酸侵蝕到看不出原狀的硬幣，這些硬幣重達2.6公斤。

報導指出，鱷魚平常有吞食小石子幫助磨碎食物的習慣，因此研判鱷魚可能是將小石子和硬幣一起吞進肚，但屍檢時並沒有發現器官衰竭的現象，所以不確定硬幣是否影響鱷魚的死因。獸醫玉村太（Tadashi Tamamura）表示雖然園內已有公告禁止民眾投硬幣的行為，但效果不佳，他說「不要把硬幣再扔進去，這樣並沒有好處」。