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赤腹鷹過境墾丁逾23萬隻 破31年紀錄

2019-09-26 13:55中央社 屏東縣26日電

赤腹鷹今年過境墾丁累計23萬多隻，打破31年來的紀錄。 圖／蔡乙榮提供
赤腹鷹今年過境墾丁累計23萬多隻，打破31年來的紀錄。 圖／蔡乙榮提供
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每年9月是猛禽赤腹鷹南遷過境台灣的高峰期，23日及24日赤腹鷹單日過境墾丁3萬隻，今天清晨，調查人員又記錄到過境1萬2000隻，今年累計過境23萬多隻，已經打破31年來的紀錄。

墾丁國家公園管理處每年委託調查赤腹鷹過境數量，今年邁入第31年，年平均值約12萬多隻，調查人員23日和24日連續記錄到單日超過3萬隻大量，讓鷹迷們相當興奮。

今天清晨5時30分起，觀賞並調查赤腹鷹最佳地點的社頂公園凌霄亭，聚集鷹迷和調查人員，只見赤腹鷹一批批在墾丁天空盤旋後再南飛，有時一群數百隻，有時數千隻，形成鷹河、鷹海。

31年來調查墾丁候鳥過境的墾管處退休人員、被稱為賞鷹達人的蔡乙榮接受中央社記者訪問時說，今天清晨截至上午9時，已過境1萬2000多隻，從9月1日至今的累計，已破23萬隻，打破歷年紀錄。

蔡乙榮說，東亞的猛禽遷徙台灣「鷹路」，自朝鮮半島經日本九州經琉球群島，再過境台灣，經由墾丁南飛菲律賓渡冬，赤腹鷹過境數量受到氣候、繁殖地、遷徙時的變因等多種因素影響，無法從過境墾丁數量去了解赤腹鷹的生態等問題。

9月底已是赤腹鷹過境墾丁的尾聲，緊接著10月是灰面鵟鷹（國慶鳥）過境期，墾管處10月12日及10月13日舉辦「愛旅行的鷹遇見愛旅行的你」環境教育活動。

墾管處表示，活動內容包括墾丁常見的猛禽（影片欣賞）、墾丁飛羽、落鷹繽紛-猛禽觀察（里德及港口）、夜間生態觀察（港口）、觀賞起鷹（社頂自然公園）、灰面鵟鷹的旅行-大富翁（桌遊）及環境意識與反思，讓大家深入認識恆春半島的候鳥生態，也能共同參與候鳥保育工作。

墾丁墾管處

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