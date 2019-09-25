有其父必有其子 動物也不例外

2019-09-25 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



俗話說「有其父必有其子」，透過長期共同生活的潛移默化，父母容易培養出類似個性的孩子，在台北市立動物園也不例外。從動物們哺育下一代的行為裡，保育員發現，爸媽個性上的差異，或是非親生爸媽照養，都對下一代有相當程度的影響。這也讓不得不介入人工哺育的保育員戰戰兢兢，盼人工哺育的幼崽在狀態穩定後，能夠儘早回到媽媽身邊，順利回歸群體生活。

以大貓熊來說，媽媽「圓圓」比較謹慎精明，爸爸「團團」則比較憨厚老實，牠們的下一代「圓仔」是由媽媽帶大的，無論在食材挑選、口味喜好上都比較像媽媽。

兒童動物區的狐獴家族也有明顯的對照組，不同的家族裡有兩隻育有下一代的狐獴媽媽─「泰芙」和「姆姆」，「泰芙」性格容易緊張，而「姆姆」比較隨興、不拘小節，緊張型媽媽帶大的小孩，個性也容易緊張；隨興媽媽的小孩，則在各種環境下都很放鬆自在。

另外，在台灣動物區的歐亞水獺「大金」、「小金」兄弟和「金莎」，牠們在不同年齡期，透過林務局救傷收容計畫來到動物園，個性也有很明顯的差異。「大金」、「小金」當初送來園裡時，還是剛出生的小Baby，連眼睛都還沒睜開，在人工哺育下長大的牠們與人較親近，對環境的警戒意識不高；另一隻小水獺「金莎」曾被媽媽帶過，對人就相對較為警戒，自我保護的能力也相對比較強。現在「金莎」當媽之後自己帶孩子，無論是「浯優」、「浯綠」或是「青嶼」，性格都比較像媽媽，小心謹慎對人也較為警戒。