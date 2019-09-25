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有其父必有其子 動物也不例外

2019-09-25 11:45聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

俗話說「有其父必有其子」，透過長期共同生活的潛移默化，父母容易培養出類似個性的孩子，在台北市立動物園也不例外。從動物們哺育下一代的行為裡，保育員發現，爸媽個性上的差異，或是非親生爸媽照養，都對下一代有相當程度的影響。這也讓不得不介入人工哺育的保育員戰戰兢兢，盼人工哺育的幼崽在狀態穩定後，能夠儘早回到媽媽身邊，順利回歸群體生活。

以大貓熊來說，媽媽「圓圓」比較謹慎精明，爸爸「團團」則比較憨厚老實，牠們的下一代「圓仔」是由媽媽帶大的，無論在食材挑選、口味喜好上都比較像媽媽。

兒童動物區的狐獴家族也有明顯的對照組，不同的家族裡有兩隻育有下一代的狐獴媽媽─「泰芙」和「姆姆」，「泰芙」性格容易緊張，而「姆姆」比較隨興、不拘小節，緊張型媽媽帶大的小孩，個性也容易緊張；隨興媽媽的小孩，則在各種環境下都很放鬆自在。

另外，在台灣動物區的歐亞水獺「大金」、「小金」兄弟和「金莎」，牠們在不同年齡期，透過林務局救傷收容計畫來到動物園，個性也有很明顯的差異。「大金」、「小金」當初送來園裡時，還是剛出生的小Baby，連眼睛都還沒睜開，在人工哺育下長大的牠們與人較親近，對環境的警戒意識不高；另一隻小水獺「金莎」曾被媽媽帶過，對人就相對較為警戒，自我保護的能力也相對比較強。現在「金莎」當媽之後自己帶孩子，無論是「浯優」、「浯綠」或是「青嶼」，性格都比較像媽媽，小心謹慎對人也較為警戒。

動物園內有部分新生個體，因為媽媽比較沒有奶水或缺乏照養經驗，保育員為了讓新生個體有機會存活，不得不採取人工哺育方式，也總希望在個體穩定後，就能讓牠們回到媽媽身邊，儘可能減少保育員與牠們接觸，讓動物回歸原本該有的行為模式，才更能獨立或融入群體生活，避免動物產生不必要的印記，以為人類都是牠的同類，反而失去該有的「野性」。

歐亞水獺「大金」、「小金」兄弟在人工哺育下長大，與人較親近。圖 / 台北市立動物...
歐亞水獺「大金」、「小金」兄弟在人工哺育下長大，與人較親近。圖 / 台北市立動物園提供
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兒童動物區的狐獴家族。圖 / 台北市立動物園提供
兒童動物區的狐獴家族。圖 / 台北市立動物園提供
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動物園貓熊

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