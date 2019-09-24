圓耳被認出！水溝2隻小石虎 獲救進動防所

2019-09-24 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗報導



苗栗縣公館鄉一處水溝發現兩隻小石虎受困，被送到動防所。 記者劉星君／翻攝 分享 facebook

苗栗縣游姓男子23日上午經過公館鄉北河路段水溝邊，聽聞有狗往水溝吠叫，停車發現狀似兩隻貓在水溝，仔細觀察發現「耳朵是圓的」，認出是石虎，送進動防所。

苗縣農業處表示，小石虎一公一母，交由特生中心照護，擔心石虎媽媽會回來找尋小石虎，現場也架設爆閃燈，提醒用路人行經注意和減速慢行。

農業處自然生態保育科長張葦說，兩隻小石虎出生約3到4周，檢查是健康個體，她跟撿到小石虎的游姓男子通電話時，這名男子帶一絲驕傲說，「因為我是苗栗人，我知道是石虎」。

然而22日上午8點多，農業處接獲遊客通報，130線三義往通霄路段旁的水溝裏發現石虎屍體，帶回檢查發現1.2公斤，未滿1歲的亞成公石虎，推測路殺，此案是苗縣今年第18起路殺。

農業處昨會同工務處到130線、苗26-2鄉道現場會勘後指出，專家建議先在彎道前或下坡處試辦設置減速標線，將間距擴大，強迫車輛減速，藉輪胎與標線摩擦發出的聲響，提供給要穿越道路的石虎警示，若成效良好，逐步在縣內的縣、鄉道擴大辦理。

台13甲10公里附近路殺頻傳，公路總局置「保護石虎路段請減速慢行」警示牌，上面的石虎圖，是俄羅斯畫家卡佳為台灣繪製。記者劉星君／攝影 分享 facebook

苗縣內石虎路殺高風險路段台13甲，近兩年發生4起路殺，公路總局苗栗工務段本月19日在台13甲10K附近設置「保護石虎路段請減速慢行」警示牌，搭配俄國插畫家卡佳為台灣繪製的石虎圖樣。

工務段指出，為防止該路段路殺事件，將改善附近既有的箱涵，設置生態通道使用，也針對轉彎處設置減速標線，並設置警示牌提醒用路人減速。