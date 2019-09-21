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比特犬咬傷柴犬「毀蛋蛋」 飼主送走狗草草了事

2019-09-21 11:28聯合新聞網 綜合報導

柴犬遭咬傷，仍在獸醫院醫治中。圖／取自爆料公社
柴犬遭咬傷，仍在獸醫院醫治中。圖／取自爆料公社
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又一起狗咬狗事件！彰化一名女子13日帶著兩隻愛犬在街上散步時，遇到另一名飼養比特犬的飼主，對方沒有繫好牽繩，女子帶狗經過時比特犬便突然衝出，對其中一隻柴犬「阿九」猛咬，造成阿九大腿撕裂傷、蛋蛋全碎，最嚴重恐大腿跛腳。事後女子向比特犬飼主談判時，卻還被威脅，甚至強調已將咬傷阿九的狗送走，她無奈表示，「送走狗根本不是治本方式」。

一名女網友在臉書發文，事後該文被轉至臉書社團「爆料公社」，她在13日上午10點帶著兩隻愛犬在社區散步時，遇到一個弟弟帶著比特犬到網球場，弟弟將網球場的門闔上，然後放開比特犬，在女子帶著狗經過時，比特犬突然撞開門撲向阿九，並對阿九猛咬猛摔。

送醫後醫生確診，阿九大腿撕裂傷深可見骨、蛋蛋全碎需全部移除，不過沒有傷到胸、脖、鼻等致命部位，日後阿九只能透過復健恢復大腿機能，最嚴重恐永遠大腿跛腳。

事後女子至比特犬飼主家談判，卻又被恐嚇威脅，對方甚至反問「我們到底哪裡做錯了？」近日女子還得知對方對外放出消息，強調已將比特犬送走，並且想與女子道歉，卻因為不知道女子住哪裡才沒有上門，全社區都已鬧得沸沸揚揚。

該女認為，比特犬是無辜的，若飼主有按規定繫牽繩、戴口罩，也不會有後續這些情形發生，且送走狗根本不是一個治本的方法。其他網友紛紛勸她「一定要告」、「報警，不要私下處理」。

柴犬寵物

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