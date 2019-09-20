影／糗！公獅湊近想撒嬌 冷淡母獅讓牠顏面盡失

2019-09-20 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



中國四川省重慶市一間動物園的公獅，被民眾拍到超丟臉的一刻，想找自家母獅撒嬌不成，反摔個四腳朝天，萬獸之王的威嚴形象瞬間破滅。

8月30日，重慶萬州西山動物園園內一隻公獅子被拍到，站起來想要去靠在自家母獅身上取暖，沒想到母獅不給面子，在牠靠上去的瞬間站起來走人，害得牠當場摔個四腳朝天。這個爆笑時刻全被一旁遊客拍了下來，讓萬獸之王威嚴形象瞬間掃地。