澳洲旅遊新選擇！入住全新生態度假酒店與野生動物零距離

2019-09-19 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



在城市裡竟也能與野生動物近距離接觸！今年十月，一個距離澳洲鬧市僅15分鐘車程的動物保護區將對外開放，同時，一家新落成的「塔龍加野生動物酒店」（Wildlife Retreat at Taronga）也即將開幕，讓旅客既可在舒適的環境下體驗澳洲的野生生態，又能夠支持保育當地野生動物的工作。

入住塔龍加野生動物酒店的旅客有機會聽到袋狸（bandicoot）走過樹叢的聲音，或是琴鳥（lyrebird）的嗚唱，時尚的客房與動物保護區只有短短的距離，隨時能欣賞四周原始林區的自然美景，大部份還能飽覽雪梨港的雄偉海景。此外，旅客也可以參加由熱愛大自然的動物護理員和導遊所主持的導賞團，或者投入自然懷抱，主動去認識不同的野生動物及牠們的棲息地。