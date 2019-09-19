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澳洲旅遊新選擇！入住全新生態度假酒店與野生動物零距離

2019-09-19 19:47聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

在城市裡竟也能與野生動物近距離接觸！今年十月，一個距離澳洲鬧市僅15分鐘車程的動物保護區將對外開放，同時，一家新落成的「塔龍加野生動物酒店」（Wildlife Retreat at Taronga）也即將開幕，讓旅客既可在舒適的環境下體驗澳洲的野生生態，又能夠支持保育當地野生動物的工作。

入住塔龍加野生動物酒店的旅客有機會聽到袋狸（bandicoot）走過樹叢的聲音，或是琴鳥（lyrebird）的嗚唱，時尚的客房與動物保護區只有短短的距離，隨時能欣賞四周原始林區的自然美景，大部份還能飽覽雪梨港的雄偉海景。此外，旅客也可以參加由熱愛大自然的動物護理員和導遊所主持的導賞團，或者投入自然懷抱，主動去認識不同的野生動物及牠們的棲息地。

塔龍加野生動物酒店由澳洲塔龍加保育協會（Taronga Conservation Society Australia）擁有和經營，並將把大部份重要經費用於照料塔龍加的動物，以及在澳洲與全球所推行的廣泛保育和教育項目。該酒店將於今年10/10開幕，兩名成人每晚收費790澳元起（約新台幣16,740元），包括晚餐、自助早餐、澳洲動物體驗之旅，以及塔龍加動物園門票。

塔龍加野生動物酒店房型。圖／業者提供
塔龍加野生動物酒店房型。圖／業者提供
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入住塔龍加野生動物酒店與野生動物零距離。圖／業者提供
入住塔龍加野生動物酒店與野生動物零距離。圖／業者提供
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塔龍加野生動物酒店鄰近動物保護區。圖／業者提供
塔龍加野生動物酒店鄰近動物保護區。圖／業者提供
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澳洲保護區

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