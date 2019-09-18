北市動物園保留自然環境 野生穿山甲現蹤逛大街

2019-09-18 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市立動物園近期發生「穿山甲驚魂記」，一名工作人員巡視時，在台灣動物區和昆蟲館交界處，赫然看見一隻穿山甲逛大街，原以為從館內逃脫出來，才發現是野生穿山甲，虛驚一場；動物表示，園內除了照養動物，由於周邊緊鄰山區、維持遠矢風貌，豐富的野生動植物存在各個角落裡，民眾遊園說不定運氣好，可能會跟野生藍鵲、大冠鷲、食蟹獴來個不期而遇。

動物園位於台北盆地的東南山麓地區，屬於二格山系，涵蓋面積約165公頃的丘陵和谷地，根據文獻資料，在變身為動物園前，原本環境是山谷中的農墾地，梯田、菜園、竹林、次生林和墓地。

動物園表示，1987年開幕時，園內光禿一片，經過多年的自然演替及人工努力引入各種植物，野生動物相也逐步的改變，園區在興建過程中，除了遊客活動區及動物活動場有較大面積的開發，靠山坡部份還保留相當原始的風貌，也持續提供野生動植物良好的棲息生存環境。

由於良好的棲息環境，園區的野生動物相十分精彩，透過自動照相機的架設，除了曾經拍過山羌、白鼻心、鼬獾等常見物種外，甚至還拍到過麝香貓、食蟹獴、灰腳秧雞和藍腹鷴等稀有物種。

動物園指出，經過多年的調查，園內已發現和記錄到至少有138科508種自生的維管束植物，以及至少10科130種蝴蝶，11科87種蜻蜓，12科28種淡水魚類，6科22種的兩棲類，14科43種的爬蟲類、51哺乳類131種的鳥類和18科33種的哺乳類。