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印尼山火肆虐 蟒蛇王成張口焦屍痛苦「定格」

2019-09-18 09:49香港01 記者李福源／報導

巨蟒死前張開牠的血盆大口，顯然經過一番痛苦掙扎。圖擷自Garda Satwa F...
巨蟒死前張開牠的血盆大口，顯然經過一番痛苦掙扎。圖擷自Garda Satwa Foundation IG
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印尼的蘇門答臘（Sumatra）和加里曼丹（Kalimantan）兩大島近日因農民燒林整地「火耕」，在乾燥氣候下助長火勢，引發山林大火，不但造成嚴重霧霾現象，不少野生動物的棲息地亦遭到破壞。當地動物保護基金會「Garda Satwa Foundation」周一（16日）在Instagram上載了巨型蟒蛇被燒成焦屍的照片，有網民形容畫面令人極度心痛。

慘死的蟒蛇體型巨大，張開血盆大口，全身被燒至焦黑僵硬，猶如把死前的痛苦掙扎「定格」，畫面令人震驚。動物保護基金會「Garda Satwa Foundation」表示，該條巨蟒是當地達雅族人所稱的「蟒蛇王」或「塔庫魯（Tangkaluk）」，平時以野豬、鹿和老虎等為獵食對象，又會模仿其他動物的叫聲來誘惑目標上釣，一旦緊咬獵物，就會用身體纏住殺死後吞落肚中。

「不知牠經歷了多少浩劫！」

基金會指出，巨蟒被燒成焦屍極為罕見，事件反映人類過度開墾已令到動物無處可躲。同時，在另一個森林大火現場，有人發現有3條蟒蛇同樣被燒死，蛇屍平躺在焦黑的地上。

許多網民留言表示非常痛心，「不知牠（巨蟒）經歷了多少浩劫！最後還是難逃無情火」、「人類真的應該嘗試一下被奪走家園的痛苦」、「人類的自私及短視，讓生態不斷遭遇浩劫」、「不要再因為經濟利益而去迫害地球其他物種了」。

延伸閱讀：

【亞馬遜大火】里安納度狄卡比奧捐巨款救災　「雷神」轉發IG呼籲

【亞馬遜大火】全球一成物種家園被毁　專家剖析恢復雨林兩大關鍵

文章授權轉載自《香港01》

大火印尼

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