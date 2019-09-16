松鼠傾聽鳥鳴聲 能判定周遭的天敵

2019-09-16 19:11 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



研究指出，松鼠也懂得利用周遭聲音來辨別當下環境是否安全。美國俄亥俄州奧柏林學院的研究團隊發現，若松鼠在外活動時聽到鳥鳴聲，警戒的行為會下降，覓食則會增加。由於這兩種生物並沒有生態上的關聯，松鼠的行為證明生物比我們想像的更會利用周遭環境來增加自己的生存機率。

根據英國《獨立報》報導，先前研究指出，許多動物會辨別其他族群發現天敵時所發出的聲響，來判斷現在的環境是否安全。但美國俄亥俄州奧柏林學院的研究團隊近期更發現，松鼠除了能辨別是否為偵測天敵的聲響外，也會在平時注意周遭的聲音。

科學家首先對目標野生松鼠播送隼叫聲，讓松鼠提高警戒。30秒過後，科學家再針對松鼠播送兩種不同的聲音，來測試松鼠對周遭環境的反應程度。科學家首先對松鼠播放長約3分鐘且不含鳥鳴聲的一般環境聲音。另一次則播放同樣長約3分鐘，但包含不同鳥類互相溝通的隨機鳥鳴聲。

《今日醫學新聞》指出，因為鳥類只會在沒有天敵威脅的時候互相聊天，所以松鼠可能會以此作為判斷標準。而研究結果也顯示，在聽到隼加上鳥鳴聲後，松鼠並不會一如往常地在高警戒狀態下覓食，而是會盡全力的進行覓食活動，並大幅減少警戒與查看周遭環境的次數。

利物浦大學進化生態學家伯約根森表示，這項研究證明動物不只能透過別的動物的警告聲來判斷是否有威脅，而且也能從一般的聲響來進行判斷。他也呼籲要以人類活動對野生動物的影響進行研究，因為這項研究證明動物對周遭環境有比我們想像中來的更高的察覺度。

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