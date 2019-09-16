親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

索國在中共國慶前與我斷交 吳釗燮：為消滅台灣主權

公懲會委員長石木欽因不當招待請辭 總統府今免職

松鼠傾聽鳥鳴聲 能判定周遭的天敵

2019-09-16 19:11台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

研究指出，松鼠也懂得利用周遭聲音來辨別當下環境是否安全。美國俄亥俄州奧柏林學院的研究團隊發現，若松鼠在外活動時聽到鳥鳴聲，警戒的行為會下降，覓食則會增加。由於這兩種生物並沒有生態上的關聯，松鼠的行為證明生物比我們想像的更會利用周遭環境來增加自己的生存機率。

根據英國《獨立報》報導，先前研究指出，許多動物會辨別其他族群發現天敵時所發出的聲響，來判斷現在的環境是否安全。但美國俄亥俄州奧柏林學院的研究團隊近期更發現，松鼠除了能辨別是否為偵測天敵的聲響外，也會在平時注意周遭的聲音。

科學家首先對目標野生松鼠播送隼叫聲，讓松鼠提高警戒。30秒過後，科學家再針對松鼠播送兩種不同的聲音，來測試松鼠對周遭環境的反應程度。科學家首先對松鼠播放長約3分鐘且不含鳥鳴聲的一般環境聲音。另一次則播放同樣長約3分鐘，但包含不同鳥類互相溝通的隨機鳥鳴聲。

《今日醫學新聞》指出，因為鳥類只會在沒有天敵威脅的時候互相聊天，所以松鼠可能會以此作為判斷標準。而研究結果也顯示，在聽到隼加上鳥鳴聲後，松鼠並不會一如往常地在高警戒狀態下覓食，而是會盡全力的進行覓食活動，並大幅減少警戒與查看周遭環境的次數。

利物浦大學進化生態學家伯約根森表示，這項研究證明動物不只能透過別的動物的警告聲來判斷是否有威脅，而且也能從一般的聲響來進行判斷。他也呼籲要以人類活動對野生動物的影響進行研究，因為這項研究證明動物對周遭環境有比我們想像中來的更高的察覺度。

【更多精采內容，詳見

柏林英國
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

琉璃蟻大軍 肆虐中南部民宅

2019-09-16 00:36

廣原小熊 擁布農族名Mulas

2019-09-15 23:27

鷺鷥群飛尬鷹柱 秋在恆春…

2019-09-15 00:06

空拍黃頭鷺遷徙 男子恐觸法

2019-09-11 23:45

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-11 15:11

超萌！新竹市立動物園浣熊 過中秋搶食蔬果養生月餅

2019-09-11 13:09

獼猴太多還是人類侵門踏戶？談宏觀保育與微觀護生

2019-09-11 12:33

空拍機拍黃頭鷺南遷 野鳥學會：觸及野生動物保育法

2019-09-11 09:00

影／瀕臨絕種「海中貓熊」小頭鼠海豚 墨西哥沿岸現蹤

2019-09-10 16:48

復育20年有成 官田水雉今年已破千隻

2019-09-10 14:22

大紅鶴寶寶泳訓將結業 搶拍萌照得把握時間

2019-09-09 23:59

影／澳洲日常！窗外蟒蛇吞喜鵲 遊客嚇到吃手手

2019-09-09 17:52

獼猴騷擾 北市府提醒「四不」

2019-09-09 00:15

奮起湖車站 喵星人當站長

2019-09-08 23:28

你也是阿嬤養的？外型圓滾「北極兔」站起來秒成兔界模特兒

2019-09-07 13:18

影／廣原小熊原來是女娃 台東林管處正與部落研商命名

2019-09-07 11:45

鯨豚擱淺頻傳 學者：海洋銀、鎘汙染增加

2019-09-06 22:58

影／台東與母走失熊寶寶 林管處：是活力十足女娃熊

2019-09-06 17:53

台東廣原小熊確定是母熊 部落忙命名

2019-09-06 17:06

動物園再傳喜訊！調皮伊蘭羚羊寶寶誕生 喝奶跑給人追

2019-09-06 14:31

影／感動！漁民助小海豚脫困 母海豚躍出水面道謝

2019-09-06 11:14

奇萊登山口 拍到水鹿了

2019-09-05 23:58

影／地上最大動物對決！大象讓犀牛知道誰才是老大

2019-09-05 08:55

海生館鳳頭海鸚鵡報喜！「黑毛球」寶寶模樣超萌

2019-09-03 09:49

擱淺組織年會 台南高雄登場

2019-09-01 23:38

專家找擱淺原因…船艦聲納 可能影響鯨豚聽力

2019-09-01 23:36

台海軍演造成鯨豚擱淺？ 研究人員觀察到可疑因果關係

2019-09-01 18:36

台灣鯨豚救援有成 受邀加入國際組職成會員國

2019-09-01 17:41

蜥蜴陪吃雪糕聽心事好減壓 網友高呼：太可愛了！

2019-08-30 22:28

苗29縣道石虎友善通道 拍下石虎、山羌、白鼻心一家

2019-08-30 20:17

寵物貓性情大變見主人就逃 一看眼睛黏滿「三秒膠」

2019-08-30 15:29

U值媒／你也可以用這方式保護大象！

2019-08-30 12:38

工作一天累垮了 愛犬貼心動作讓他直呼「牠懂我！」

2019-08-30 11:56

動物園穿山甲館 鳥室友大玩躲貓貓

2019-08-30 11:44

團團、圓圓15歲 明辦慶生趴

2019-08-28 23:54

團團、圓圓15歲生日 生日派對周五登場

2019-08-28 20:00

影／台東廣源小熊長胖一倍 林管處：照顧到牠可以回家

2019-08-28 16:48

穿山甲最怕狗攻擊 野生動物急救站呼籲：不棄養不放養

2019-08-28 15:48

美國費城11公斤巨貓 3000人爭養

2019-08-28 11:34
看更多

熱門文章

秋意漸濃！氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-15 20:18

外國人搭計程車遭刻意繞路 西門到新莊「跳表675元」

2019-09-16 09:56

「蠟筆小新」配音員癌逝 醫師：很冤枉的一件事

2019-09-16 16:03

今起一路下雨到周日 各地出門帶雨具

2019-09-16 04:54

台大醫院門診輕症減量 掛號更心酸

2019-09-16 00:25

母女在頂樓烤肉遭反鎖 外送員上門送餐變救人

2019-09-16 09:46

唐綺陽星座運勢週報：金牛注意與長官的溝通 天秤感情運極佳

2019-09-16 07:39

買不起日本機票沒關係！他找到「台版合掌村」幫老婆圓夢

2019-09-16 13:17

200元夜市抵用券開始發放 適用夜市仍在增加中

2019-09-16 11:32

30年不變的味道 216粉圓大王用「這招」業績翻倍

2019-09-15 23:17

影╱「琉璃蟻大軍」沿台三線擴散 大舉肆虐中南部

2019-09-15 21:23

超弱「琵琶」颱風15日晚生成 朝西北往日本前進

2019-09-15 21:39

售價搶先看！昭和懷舊感喫茶店「星乃珈琲店」登台開幕

2019-09-16 11:12

影／中醫耳針抑制食慾 女大生搭運動3個月甩10公斤肉

2019-09-16 07:31

朋友出現3種行為 代表正在對你「道別」

2019-09-15 20:58

200元夜市抵用券 限分區使用

2019-09-16 00:36

家在台北他想換新竹月薪8萬工作遭妻反對 網轟夫：自私

2019-09-16 17:23

買「好玩卡」出遊 搭高鐵享七折、捷運巴士免費

2019-09-16 10:23

美腿就是一切 克莉絲汀史都華連3套香奈兒都超好看

2019-09-16 11:21

每日星座運勢／射手溝通是心靈之鑰　股票見好就收

2019-09-16 00:00

【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00

夜市抵用券屏東無處可用 潘孟安：為德不卒

2019-09-16 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top