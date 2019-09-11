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空拍黃頭鷺遷徙 男子恐觸法

2019-09-11 23:45聯合報 記者卜敏正陳雅玲／連線報導

嘉義縣梅山鄉太興村，每年9月有數千隻黃頭鷺南遷，當地村民稱為「萬鷺朝鳳」。 圖／...
嘉義縣梅山鄉太興村，每年9月有數千隻黃頭鷺南遷，當地村民稱為「萬鷺朝鳳」。 圖／嘉義縣府提供
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廖姓男子日前在多個臉書社團，貼出一段疑在雲林古坑鄉樟湖村，以空拍機拍攝黃頭鷺遷徙影片，貼文中還強調「台灣有世界級奇景：黃頭鷺大遷徙，等待2年終於空拍到了…」；但有人擔心，空拍行為影響黃頭鷺飛行，嘉義縣野鳥學會也認為，空拍可能觸及「野生動物保育法」，建議主管機關可依據開罰。

雲林縣政府農業處副處長陳炳坊表示，網路流傳的黃頭鷺遷徙影片，目前無人向縣府提供具體事證，從影片中無法認定拍攝地點，且雲林縣沒有畫設黃頭鷺保護區，無法依違反「野生動物保育法」開罰。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺認為，該影片拍攝地研判是樟湖村，影片中黃頭鷺飛行狀況根本不是分列式，比較像逃命行為，研判黃頭鷺受上方空拍機驚擾才轉向，因為該飛行路徑，黃頭鷺應該一路南飛到嘉義太興，不需要在該處盤旋、打轉。

他說，依照過往經驗，黃頭鷺只有經過太興村生毛樹溪谷，因為氣流影響，黃頭鷺會順氣流爬升過太興巖，這是自然飛行路線，也是在不驚擾黃頭鷺過程，最適當賞鳥方式，若以空拍機追逐，造成鳥群驚恐紛飛，已構成騷擾行為，建議主管機關查證開罰！

「絕對禁止空拍機！」嘉義縣梅山鄉太興村長簡慶輝說，每年黃頭鷺往南遷徙過冬，約9月初途經太興村，最高單日萬隻以上，村民稱生毛樹溪為鳳凰穴，因此黃頭鷺過境被稱為「萬鷺朝鳳」，太興村目前正舉辦賞鳥活動，村民禁止空拍機或任何干擾黃頭鷺行為。

空拍機嘉義賞鳥
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