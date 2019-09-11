黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-11 15:11 香港01 記者李納德／報導



可憐的黑柴臉腫足足3倍，更口水直流一臉無奈。圖擷自 推特 寺田勇輝 分享 facebook

狗狗出去放風是每日例行公事，怎料日本一隻黑柴外出後，回來竟變了個樣！原來黑柴在庭院散步時被蜜蜂螫到臉，臉部腫到圓碌碌，像極卡通人物「佩佩豬」，傻笑時嘴角還掛着一條口水，主人見狀當場傻眼，笑問：「你是誰？」照片笑翻一眾網民，紛紛留言指「很可憐又很可愛怎麼辦？」。

黑柴主人日前在Twitter上載照片，指愛犬到庭院散步後，回來時竟面目全非，本來英氣的臉竟腫了3倍變方型臉，乍看十足卡通人物「佩佩豬」。原來狗狗在散步時，不慎被蜜蜂螫到臉，才導致面部腫脹。牠一邊伸出舌頭一邊流口水，坐在地上發呆的表情令人又心痛又想笑。

照片引起網民熱議，有人心痛狗狗之餘，更忍不住發笑，「很可憐又很可愛怎麼辦？」、「對不起我止不住我的嘴角」，又稱牠是「正方形柴柴」。

根據資料，貓狗一旦被蜜蜂螫到，大多會疼痛及腫脹，但一般在24小時後便會漸漸消退，主人亦可用鉗子小心地拔出蜂針，再用冰敷減輕寵物痛楚，同時要留意貓狗有否過敏反應，如有不妥應馬上帶毛孩看獸醫。

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文章授權轉載自《香港01》