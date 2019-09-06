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動物園再傳喜訊！調皮伊蘭羚羊寶寶誕生 喝奶跑給人追

2019-09-06 14:31聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市立動物園非洲動物區今年8月上旬再傳喜訊，伊蘭羚羊媽媽「春姿妮」於戶外活動場順利誕下1隻小寶寶，保育員為牠命名為「妮可（公）」。這是「春姿妮」首度生產，新手媽媽缺乏育幼經驗，產後遲遲不肯為小寶寶哺乳，保育員啟動人工餵奶機制，找來豐富帶仔經驗的伊蘭羚羊阿姨「梅夏春」擔任「乳母」。

「妮可」出生後，保育員觀察親子間的互動，發現「春姿妮」在產後一直排斥哺乳，為維持寶寶活力，保育員接手照養，並在第二天將正在育幼的伊蘭羚羊「梅夏春」調度到育嬰室，盼牠發揮母愛幫忙哺乳。

「梅夏春」很快就接納了「妮可」，願意讓牠靠近吮乳，並在「妮可」近兩周大時，引領牠一起返回群體生活。「妮可」和其他大孩子熟悉後，變得調皮搗蛋，每到用餐時間就會跟著群體跑給保育員追。

辛苦的保育員常得拎著特大號奶瓶滿場跑，上氣不接下氣，才勉強追上羊群俐落的步伐，還要半哄半騙用奶瓶將「妮可」單獨引誘到一旁，才能順利餵牠喝奶。

由於伊蘭羚羊為群居性動物，階級制度明顯，新生的羚羊寶寶通常得仰賴媽媽為牠引薦給其他家族成員認識。假設媽媽在群體中地位越高，寶寶就有機會能愈快融入群體。

「妮可」雖然少了親生媽媽的關照，但在保育員和阿姨「梅夏春」的細心守護下，已順利返回伊蘭羚羊的大家庭，並且和家族成員相處融洽。現在保育員每天早上約9點鐘及下午約3點鐘左右，將持續拎著大奶瓶到活動場餵「妮可」喝奶。

保育員為伊蘭羚羊寶寶「妮可」哺乳。圖／台北市立動物園提供
保育員為伊蘭羚羊寶寶「妮可」哺乳。圖／台北市立動物園提供
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保育員為伊蘭羚羊寶寶「妮可」哺乳。圖／台北市立動物園提供
保育員為伊蘭羚羊寶寶「妮可」哺乳。圖／台北市立動物園提供
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保育員為伊蘭羚羊寶寶「妮可」哺乳。圖／台北市立動物園提供
保育員為伊蘭羚羊寶寶「妮可」哺乳。圖／台北市立動物園提供
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伊蘭羚羊為群居性動物。圖／台北市立動物園提供
伊蘭羚羊為群居性動物。圖／台北市立動物園提供
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伊蘭羚羊為群居性動物。圖／台北市立動物園提供
伊蘭羚羊為群居性動物。圖／台北市立動物園提供
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非洲動物園
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