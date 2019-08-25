颱風天放飛鸚鵡落海 動防所調查是否涉虐

2019-08-25 16:22 中央社 苗栗縣25日電



苗栗縣鸚鵡訓練交流協會昨天邀鳥友在外埔漁港交流放飛，但因颱風，不少鸚鵡不敵強風落海，引發網友撻伐，苗栗縣動物保護防疫所今天表示，將調查是否有虐待行為。

愛鳥人士透過臉書貼文指出，苗栗縣鸚鵡訓練交流協會在24日白鹿颱風來襲時，在後龍鎮外埔漁港舉辦「翱遊天際嘉年華會」鸚鵡放飛聯誼活動，如此「無知的決定」造成無辜的鸚鵡生命斷送大海，引發不少網友撻伐「不尊重生命」。

愛鳥人士並轉貼一段活動畫面，一隻金剛鸚鵡在後龍鎮外埔漁港被主人放飛後，抵擋不了強勁風勢，直接摔落大海載浮載沉，質疑「如此放飛的用意是訓練還是炫耀、甚至是虐待？」

苗栗縣鸚鵡訓練交流協會理事長江省榮今天指出，當天活動是邀請全台鳥友參加，共約500餘人、300隻鳥到場交流，根據氣象局資料顯示，苗栗縣不受颱風影響才如期舉行，也提醒大家「以鳥會友，不用放飛」沒關係。

協會表示，當時有來賓正在台上致詞，可能鳥友沒有拴好腳鍊，一陣風來就把一隻金剛鸚鵡吹走，摔落海中不幸死亡，往後將提醒鳥友注意天候狀況，避免類似不幸再次發生。

苗栗縣動物保護防疫所長張俊義表示，此次活動為鳥友私人聚會，並未通知公家單位，不過透過網路得知有4隻鸚鵡受到損傷或死亡，雖然苗栗縣未達到停班停課標準，但仍會進一步稽查，是否單純天候影響或涉及虐待鳥類情況，並勸導協會未來放飛活動應考量動物生命安全。