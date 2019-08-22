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動物園犀牛背上出現姓名 遊客用指甲刻字遭撻伐

2019-08-22 11:02聯合新聞網 綜合報導

法國動物園一隻35歲犀牛背部遭遊客用指甲刻上自己的姓名，引發民眾撻伐。圖擷自da...
法國動物園一隻35歲犀牛背部遭遊客用指甲刻上自己的姓名，引發民眾撻伐。圖擷自dailynews
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許多遊客來到動物園通常不太會與動物親身接觸，除非隔著柵欄撫摸或是參加一些體驗活動，但若是利用這個機會傷害動物的話，恐怕會受到大眾撻伐。法國的一家動物園近日發出聲明，表示他們飼養的35歲犀牛背上出現了人為的刻痕，上面刻著2個人名，而這痕跡正是來參觀的遊客用指甲刻上的，動物園官方表示他們對遊客的行為感到憤怒，並將會採取法律途徑。

根據英國《每日郵報》報導，法國魯瓦揚的La Palmyre動物園發出一則聲明，表示他們飼養的35歲犀牛諾埃爾（Noëlle）近日被工作人員發現背上出現了不明刻痕，上面刻著朱利安（Julien）和卡米爾（Camille）的人名，而這個刻痕是參觀的旅客用指甲刻上的，雖然動物園主任皮埃爾（Pierre Caill）說「遊客只是用指甲劃到了犀牛身上的灰塵、沙子和死皮，動物可能根本沒有意識到他們的行為，我們也迅速將上面的文字擦去，沒有對動物造成傷害」，但他們仍對遊客的愚蠢和不尊重感到憤怒，並會採取法律途徑。

而這份聲明和犀牛的照片都被放上網路，引起了許多法國民眾與網友的撻伐，有許多網友在twitter轉貼，並表示「人類的愚蠢沒有限制」、「對他們感到羞恥」、「這隻犀牛顯然被虐待了」。

但法國野生動植物保護機構（Le Biome）則說會出現這種行為是因為動物園對「允許遊客與動物互動」沒有標準。對此，動物園官方也回應大多數的遊客通常都會恭敬地接觸犀牛，但此次案例後，未來會考慮安裝監視器在某些園區，但不想要到處都是相機。

動物園法國

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