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「競賽神豬」強逼灌食2年增肥至700公斤！利刀割喉放血被批超殘忍

2019-08-21 20:46香港01 記者李思朗／報導

「神豬」在2年間被強迫灌食2年增肥至700公斤，當牠不肯進食時，飼養員會用灌食器...
「神豬」在2年間被強迫灌食2年增肥至700公斤，當牠不肯進食時，飼養員會用灌食器敲打豬鼻，迫神豬張開嘴巴，以便繼續餵食。 台灣動物社會研究會圖片
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不同宗教及文化有各自的傳統習俗，惟部分陋習卻涉虐待動物，遭保護動物組織強烈譴責。台灣動物社會研究會日前公開片段，揭客家文化「神豬重量比賽」過程殘忍，豬隻在長達2年間遭灌食增肥，導致胖到癱瘓，無法站立，最後在眾人圍觀下，被以利刀活活割喉宰殺。

每年農曆七月，台灣客家人都會舉行義民祭，當中的「神豬重量比賽」備受外界抨擊，據台灣動物社會研究會表示，「神豬」在飼養過程中被限制活動，被迫關在用粗竹或鐵管架設的「窟」內，豬隻無法站立或移動，只可以翻身。

為預防神豬掙扎，在餵食時會用一根又長又粗的竹杆，壓在神豬背部令牠無法動彈。 台灣...
為預防神豬掙扎，在餵食時會用一根又長又粗的竹杆，壓在神豬背部令牠無法動彈。 台灣動物社會研究會圖片
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為使豬隻超重得獎，有人不惜手段為牠們增肥。在長達2年間，「神豬」遭灌食增肥，一般豬隻只有100多公斤重，但為了讓神豬賣得更好價錢，飼養者會一日灌食兩餐，飼料分別超過18公斤及36公斤。在灌食1至2年後，神豬體重能高達700公斤，在長期承受過重壓力下，加上不能活動，「神豬」四肢多扭曲變形、胖到癱瘓、身體長滿褥瘡，甚至膀胱因被脂肪壓迫，需人手協助排尿。

沒有最殘忍，只有更殘忍。當神豬不肯進食時，飼養員會用灌食器敲打豬鼻，逼神豬張開嘴巴，以便繼續餵食，而且為預防神豬掙扎，在餵食時會用一根又長又粗的竹杆，壓在神豬背部令牠無法動彈。在飼養過程中，不少神豬因肥胖罹患疾病，尤其在高溫時，經常導致動物死亡。

直至比賽當日，神豬會被粗暴、蠻橫的五花大綁，以拖車吊起秤重，期間很多神豬受到驚嚇，會衝撞鐵籠導致鼻子及嘴巴流血受傷。其後，神豬在被屠宰前，會被工作人員用粗麻繩將其四腳綁住，然後將牠的肚子朝上，再以長達1呎半至2呎的尖刀，在圍觀者面前，直接刺入神豬的喉嚨放血，並前後移動，令傷口更大。而神豬因極度痛楚及驚恐更會痛哭，畫面令人非常痛心。

屠宰者以長達1呎半至2呎的尖刀，在圍觀者面前，直接刺入神豬的喉嚨放血，非常殘忍。...
屠宰者以長達1呎半至2呎的尖刀，在圍觀者面前，直接刺入神豬的喉嚨放血，非常殘忍。 台灣動物社會研究會圖片
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台灣動物社會研究會批評，此舉已違反「動保法」與「畜牧法」法規，因屠宰者未有先以人道致昏神豬，亦沒有將神豬吊掛離地30公分，痛斥比賽以「宗教、民俗」之名，拿著宗教祭祀的大旗殘虐動物，強行灌食的行為令人痛心。

不少網民見狀紛紛表示痛心，呼籲馬上停止這殘忍活動，「根本一副很痛苦的樣子真的不想活了 」、「沒有同理心的殘酷陋習，神明，怎麼會喜歡？」

未成為「神豬」前的小黑豬，身型明顯相差甚遠。 台灣動物社會研究會圖片
未成為「神豬」前的小黑豬，身型明顯相差甚遠。 台灣動物社會研究會圖片
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文章授權轉載自《香港01》

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