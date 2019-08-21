歐洲科學家：大象有助對抗氣候變遷

2019-08-21 18:07 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



大象可對抗氣候變遷！大象盜獵不只破壞生態環境平衡，也將讓地球暖化繼續惡化。歐洲科學家指出，非洲森林象的存在有助於擅長儲存碳的大型樹木在森林裡成長，一旦大象消失，估計非洲中部將流失30億噸二氧化碳，約等於法國27年總排碳量。

大象影響植被生長

據《英國獨立報》報導，法國氣候與環境科學實驗室生態學家柏撒奇挑選剛果民主共和國與剛果共和國2處地點，前者因為盜獵緣故大象已經完全消失，後者大象仍相當多。研究人員也測量研究地點的所有樹幹尺寸與物種，以了解大象與氣候變遷的關係。另外，為了判斷一旦大象消失帶來的長期影響，科學家則是透過電腦模型來模擬非洲雨林的基本功能，包括樹的成長與死亡、競爭、光合作用與生殖，來觀察研究結果。

由於森林象大多踩踏直徑30公分以下的樹木並吃掉快速成長的軟質木，因此，藉由清理這些下層植物，研究人員發現，大象其實不只改變了植物組成，也影響了森林的光穿透與水的可取得性。該結果也會幫助形成一種生態系統，讓大型與成長較慢的硬質木更容易茂盛，而且後者儲存的碳遠比較小的軟質木還多。

散布種子

對此，柏撒奇推估，一旦大象消失後，將造成7%的植被流失，約相當於30億噸的二氧化碳，換算約等於讓價值430億美元的碳儲存白白浪費掉。

據《新科學人》報導，這次研究也指出，由於大型樹活得較久，過去200年來大象數量銳減，將讓森林重新調整需要一段時間。柏撒奇指出，「從全球角度來看，這也是形成問題的因素之一。」

他也指出，大象也對生態系統有其他作用，包括散佈種子與讓森林生長更快的

營養。

本次研究結果刊登在Nature Geoscience期刊。

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