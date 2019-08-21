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慎入！車窗黏謎樣球狀物 百隻小蜘蛛亂竄讓人頭皮發麻

2019-08-21 15:47聯合新聞網 綜合報導

太嚇人了！一名女網友在臉書上說自家的車停在戶外停車場，沒想到一夜之間車窗上出現一團奇怪的球狀物，周圍爬滿了許多小蜘蛛，嚇得她趕緊用水柱沖洗掉，照片和影片PO上網後也讓網友看了直呼「頭皮發麻」。

這名女網友在臉書「爆廢公社」PO文表示車子每天都有在開，回家後就停放在戶外的停車場，而且星期天才洗過車，誰知道才隔了一夜，今（21日）早上準備開車要載兒子上學時，竟然發現車窗的晴雨擋上出現一球奇怪的球狀物。

原PO說一開始被兒子的尖叫聲嚇到，她抬頭一看發現這個奇怪的球狀物旁邊出現密密麻麻的小蜘蛛，讓她嚇得說「一夜之間，蜘蛛就下蛋了」。原PO冒著兒子可能會遲到的風險，先把車開到公婆家處理，而公公也用強力水柱沖洗掉所有的蜘蛛和這顆球狀物。

原PO拍下照片和影片上傳臉書後，引來網友們的討論，許多人看了直呼「太恐怖了」、「密集恐懼」、「好噁心喔」、「喇芽（蜘蛛）蛋」、「光看就覺得好癢喔，雞皮疙瘩都起來了」、「我之前有停在草叢，結果被螞蟻築巢…很崩潰」；有網友提出解決方法「開去曬一下太陽，一下就跑光光了」、「高速公路飆100就全飛了」。

還有人開玩笑的說「這時候開窗戶會很精彩」、「窗戶打開，讓牠們進來吹冷氣」、「簽88」、「算算幾隻就簽幾號」、「恭喜妳家有囍事，記得去買樂透」、「妳車上不會有小強了」。

一名女車主早上要開車時發現車窗的晴雨擋上出現一團球狀物，旁邊還有無數隻小蜘蛛亂竄...
一名女車主早上要開車時發現車窗的晴雨擋上出現一團球狀物，旁邊還有無數隻小蜘蛛亂竄，嚇得她花容失色。 圖／翻攝自「爆廢公社」
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