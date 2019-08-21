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貓頭鷹雙腿長相曝光 網友嚇傻大喊「被騙了」

2019-08-21 10:41聯合新聞網 綜合報導

一位日本網友在網上貼出2張同隻貓頭鷹掀開羽毛前後的對比照，讓網友一窺貓頭鷹羽毛下...
一位日本網友在網上貼出2張同隻貓頭鷹掀開羽毛前後的對比照，讓網友一窺貓頭鷹羽毛下的雙腿。圖擷自twitter
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許多卡通節目中都會出現貓頭鷹的身影，而在現實中我們看到的貓頭鷹都是被羽毛覆蓋，露出的雙腳也是短短的，讓不少人以為貓頭鷹是天生的「短腿族」，但日前一位日本網友在twitter上貼出貓頭鷹掀開羽毛後露出雙腳的照片，讓不少網友嚇傻驚呼被騙了，而也有不少人回說長知識了。

日本一位網友在twitter上貼出２張同隻貓頭鷹掀開羽毛前後的對比照，只見貓頭鷹在未掀開羽毛前，就跟大眾認知一樣雙腳只有腳掌部分，而上方則是厚重羽毛覆蓋著的身體，並未看見貓頭鷹有出現雙腿，但當網友將貓頭鷹下半身羽毛往上掀開時卻看見了佔身體將近一半的雙腿，且相當細長並呈現出亮白的羽毛。

而這則貼文被分享至社群軟體「Dcard」，也引起許多網友熱議，很多人都被貓頭鷹細長白皙的雙腿震驚，「深藏不露，笑死」、「好像沒穿褲子哈哈哈哈」、「我好驚訝!!!」、「這太衝擊了」、「我不敢相信我不相信怎麼會這樣...」、「嚇死好嗎哈哈哈，那個腿也太長了吧」、「看到瞬間覺得還是用羽毛遮著比較好」

但也有網友表示自己長知識了，「我一直以為下面是肚子，原來是毛啊！」、「長知識了呢」、「我一直以為貓頭鷹就是這麼肥欸」、「一直以為貓頭鷹是短腿」、「世界奇觀，這些看書也都不會知道的事物啊」

貓頭鷹

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