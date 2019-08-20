彩繪列車石虎變花豹？ 網酸：絕種了沒參考範本

2019-08-20 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



石虎、花豹傻傻分不清？交通部觀光局、台鐵局、台灣高鐵公司為推動中台灣觀光產業發展，今天上午推出全台首座移動美術館「國立集集美術館」彩繪列車，車上印著大大的貓科動物，讓不少人直呼「花豹好可愛」，但其實，牠是石虎。讓不少專家跌破眼鏡。也有網友酸，「設計師心裡想著金錢豹，畫出金錢豹」、「可能是石虎快消失了，才會沒有參考範本。」

攤開「國立集集美術館」彩繪列設計理念，寫到集集是石虎重要棲地，有「石虎娘家」美譽，因此以集集經典的金蕉色包覆車廂，象徵集集的山蕉，也是石虎重要棲地的暖黃，不論內外車體上，都可看見石虎蹤跡。不過，這隻「石虎」卻讓不少人好奇，怎麼看都長得不像，有人笑稱這應該是「石豹（石虎＋獵豹）」，還有人直接高喊「瓦干達萬歲」（電影「黑豹」招牌動作）。

到底石虎有哪些特徵？特生中心助理研究員林德恩分析，石虎特徵最明顯的是眉心有兩條白線，最重要的事耳朵背部是黑底，並有接近三角形的白斑，身上則是虎斑貓的紋路，但化成小黑點「真的很像黑豹」。

林德恩說，全台石虎數量約500隻，棲息地在苗栗淺山一帶，面臨較大開發壓力，加上淺山地區道路密度高，石虎棲地遭切割破壞，石虎與人類衝突增加，常見中獸鋏、遭毒害或被車撞，也容易與流浪貓狗發生衝突，面臨很大的生存壓力。

林德恩說，公部門以石虎為意象，出發點都是好事，有助於民眾對石虎的認識，進而關注物種、作出改變，或許是開車時注意、避免撞到牠們，或是減少棲地開發，但在細節上也應該更小心，才能達到預期效果。

生態觀察家李璟泓第一眼以為這隻「石虎」是花豹，他說，農委會特生中心就在集集，其實在創作集集美術館列車之前，可以先向隔壁的特生中心諮詢一下，否則良善美意錯在這種細節很可惜。