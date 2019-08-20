秋季限定生態奇景萬鷺朝鳳 候鳥遷移秀下月登場

2019-08-20 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉太興村特有的「萬鷺朝鳳」奇景，是每年秋天8月底至10月初最具特色生態景觀，每天有成千上萬隻黃頭鷺，成群由北往南遷移，十分壯觀，太興村長兼社區發展協會理事長簡慶輝依往年經驗，預估9月中旬鳥況最佳，出現時間下午4點到傍晚6點最多，縣長翁章梁歡迎全國遊客一起來品茗、賞遊太興，觀賞限定版候鳥遷移秀。

每年黃頭鷺往南遷移，約9月初途經太興村，群鳥編隊飛過山頭，最高峰單日萬隻以上，當地居民稱生毛樹溪為鳳凰穴，因此，每年黃頭鷺過境被外界稱為「萬鷺朝鳳」，吸引民眾及鳥友專程到太興賞鳥，賞鳥人潮一年比一年多。

簡慶輝說，「萬鷺朝鳳」季節限定版生態奇觀每年維持近2個月，只要起北風和東北季風，每天下午4點到6點鳥況最佳，一群又一群的黃頭鷺沿著生毛樹溪谷飛翔上升，漸次盤旋，像是銀龍擺姿搖尾，接著溯溪順著山谷氣流向上盤旋飛奔鳳凰山頭，群山和溪谷就是黃頭鷺的舞台，像空中分列式在山谷間盤旋飛行 ，壯觀景像令人稱奇。

黃頭鷺是夏候鳥，冬天會飛到菲律賓以南國家度冬，從北端進入台灣後，有的循山線遷移，部分改走平原區域或沿海路線，在嘉縣朴子市或太保市等地往天空看，也會看到一批又一批的黃頭鷺飛過，但要目測到一整群黃頭鷺在山谷盤飛的奇景，只有太興最壯觀。